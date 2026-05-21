La bataille pour l’Ouest s’est officiellement transformée en un duel acharné entre deux poids lourds, où rien n’est encore joué. Le 21 mai 2026, les demi-finales de la Conférence Ouest sont déjà un lointain souvenir : les deux derniers titans s’affrontent désormais dans un face-à-face féroce et serré pour soulever le trophéeOscar Robertson et décrocher leur billet pour les Finales NBA.

Après la surprise des San Antonio Spurs lors du match d’ouverture, les Oklahoma City Thunder, favoris de la conférence, ont répliqué mercredi soir pour égaliser la série à 1-1, avant que la confrontation ne migre au Texas.





GOAL vous propose les dernières informations pour obtenir des billets pour ce choc monumental, notamment le calendrier actualisé de la série, les retombées sur la billetterie et les prix sur le marché secondaire.









Quand auront lieu les matchs de la finale de la Conférence Ouest de la NBA 2026 ?

La série suit le format classique 2-2-1-1-1. La rencontre est diffusée en exclusivité par NBC et Peacock, en alternance avec les Finales de la Conférence Est.

Résultat de la rencontre 1 : Spurs 122, Thunder 115 — Victoire de San Antonio

Résultat du match 2 : Thunder 122, Spurs 113 ( égalité 1-1 dans la série ).

Match 3 : vendredi 22 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio (NBC/Peacock)

Match 4 : dimanche 24 mai — 20 h 00 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio (NBC/Peacock)

Match 5* : mardi 26 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Paycom Center, Oklahoma City (NBC/Peacock)

Match 6* : jeudi 28 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio (NBC/Peacock)

Match 7* : samedi 30 mai — 20 h 00 (heure de l’Est) | Paycom Center, Oklahoma City (NBC/Peacock) *Si nécessaire

Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Ouest de la NBA 2026 ?

Marché primaire : Ticketmaster est la billetterie officielle des Thunder, des Spurs et des Lakers. Les places sont mises en vente presque immédiatement après la qualification d’une équipe pour les finales de conférence.

Marché secondaire : pour anticiper, StubHub et SeatGeek diffusent déjà des annonces « à confirmer ». Vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour le « Match 1 à domicile des Finales de Conférence Ouest » ; si votre équipe ne se qualifie pas, ces plateformes proposent généralement un remboursement intégral ou un avoir.

Portails des clubs : surveillez attentivement les plateformes officielles des OKC Thunder et des San Antonio Spurs . Les supporters de ces franchises de taille moyenne sont extrêmement fidèles, et les places « Get-In » partent souvent dès la phase de prévente réservée aux abonnés.













Finales de la Conférence Ouest de la NBA 2026 : guide des prix

Avec deux cultures historiques de basket issues de petits marchés sous les projecteurs, la demande sur le marché secondaire a fait flamber les tarifs à un niveau record pour la saison.

Catégorie de billets Paycom Center (OKC – Match 5) Frost Bank Center (SAS – Match 3) Tribune supérieure / « Get-In » 325 $ – 480 $ 310 $ – 475 $ Côtés du niveau inférieur 720 – 1 550 € 690 – 1 420 € Bords de terrain / VIP À partir de 6 200 $ 5 500 $+

Conseil de pro : pour vivre l’ambiance des Finales de Conférence, achetez dès maintenant vos places pour le Match 3 ou le Match 4 à San Antonio ; c’est le meilleur rapport qualité-prix, avant que la ruée du week-end ne fasse flamber les tarifs.

Les épicentres : les arènes des Finales de Conférence Ouest

Frost Bank Center (San Antonio) : Préparez-vous à voir le parquet trembler. De retour dans la course au titre et forts de leur avantage du terrain pour les deux prochaines rencontres, les Spurs ont transformé la ville en véritable forteresse. Les fidèles « Silver and Black » sont prêts à accueillir la série vendredi soir.

Paycom Center (Oklahoma City) : On ne surnomme pas la ville « Loud City » (la ville bruyante) pour rien. Les Thunder ont défendu leur territoire avec succès lors du match 2, assurant ainsi le retour de la série dans l’un des écrins les plus assourdissants et hostiles de la ligue.













Quand les billets pour les Finales de Conférence Ouest seront-ils mis en vente ?

La mise en vente officielle au grand public intervient généralement dans les 12 heures suivant la fin des demi-finales de conférence. Cependant, comme la Conférence Ouest compte souvent des équipes bien classées, telles que le Thunder ou les Spurs, qui disposent d'un nombre considérable d'abonnés, le nombre de places réellement mises à la disposition du grand public est très limité. Si vous n'êtes pas abonné, le marché secondaire constituera votre option la plus sûre, bien que coûteuse.