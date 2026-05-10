La bataille pour la Conférence Ouest bat son plein. Le 10 mai 2026, les playoffs NBA se sont transformés en un véritable parcours du combattant où seuls les plus tenaces survivent. Les géants encore en lice ne se battent pas seulement pour une victoire ; ils visent le trophée Oscar Robertson en argent et la qualification directe pour les Finales NBA.

Alors que l’Oklahoma City Thunder est à deux doigts d’un sweep historique et que les San Antonio Spurs visent à prolonger leur hégémonie ce soir, le chemin vers le trophée Larry O’Brien traverse désormais les ambiances les plus électriques du sport mondial.









Mais quand se dérouleront les rencontres de cette finale de Conférence Ouest 2026 ?

La finale de Conférence Ouest 2026 doit commencer le lundi 18 mai 2026, mais le calendrier officiel peut varier selon l’avancement des séries.

Le calendrier prévoit des rencontres tous les deux jours. Si le Thunder conclut son sweep demain et que la série Spurs/Wolves se termine plus tôt, la NBA pourrait avancer le coup d’envoi au samedi 16 mai .

Le format : la série suit le format standard 2-2-1-1-1 . L’équipe la mieux classée (celle qui a le meilleur bilan en saison régulière) accueille les matchs 1, 2, 5 et 7.

Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Ouest 2026 ?

Marché primaire : Ticketmaster est la billetterie officielle. Les places pour les finales de conférence sont mises en vente dans les 12 heures suivant la qualification d’une équipe.

Marché secondaire : pour parier sur une rencontre précise, StubHub et SeatGeek proposent des offres « Contingency ». Vous pouvez d’ores et déjà acheter des places pour le « Match 1 à domicile des Finales de Conférence Ouest » ; si votre équipe est éliminée, vous obtenez généralement un remboursement intégral ou un avoir.

Applications officielles des clubs : Les supporters des Thunder et des Spurs doivent rester connectés aux applis mobiles de leur équipe. OKC semble intouchable et la « Wemby-mania » bat son plein, donc il risque de ne plus rester beaucoup de places pour les Finales de Conférence.









Finales de Conférence Ouest de la NBA 2026 : guide des prix

Les places pour la Conférence Ouest affichent des tarifs astronomiques cette année, le choc « Ancienne Garde contre Nouvelle Garde » justifiant ces sommets.

Catégorie de billets Marchés standard (OKC, SAS, MIN) Marchés premium (LAL, GSW) Tribune haute / « Get-In » 285 $ – 450 495 $ – 890 $ Côtés du Niveau Inférieur 620 – 1 350 € 1 400 – 3 800 € Bords de terrain / VIP 4 800 $ et plus 12 500 € – 30 000 €+

Conseil de pro : Les Oklahoma City Thunder mènent actuellement 3-0 face aux Lakers. S’ils remportent la série demain, les prix des billets pour la finale de la Conférence Ouest à OKC pourraient grimper de 20 % d’un jour à l’autre, la « fièvre du titre » s’emparant officiellement de Loud City.





Demi-finales de conférence NBA : situation dans l’Ouest (10 mai)

(1) OKC Thunder – (4) LA Lakers : OKC mène 3-0 . Le match 4 est programmé lundi soir à Los Angeles.

(2) San Antonio Spurs vs (6) Minnesota Timberwolves : les Spurs mènent 2-1 . Le match 4 est programmé ce soir à 19h30 (heure de l’Est) à Minneapolis.

Par ailleurs, alors que les playoffs battent leur plein, les Washington Wizards ont officiellement remporté le premier choixde la draft lors de la loterie de la NBA qui s’est tenue aujourd’hui, ce qui leur permetra sans doute de sélectionner AJ Dybantsa .









Quand les billets pour les Finales de Conférence Ouest seront-ils mis en vente ?

La mise en vente au grand public intervient généralement dans les 12 heures suivant la fin des demi-finales de conférence. Toutefois, comme la Conférence Ouest compte souvent des équipes de haut rang comme le Thunder ou les Spurs, qui disposent d’un vaste parc d’abonnés, le nombre de places réellement proposées au grand public est très limité. Si vous n’êtes pas abonné, le marché secondaire sera votre option la plus fiable, bien que coûteuse.