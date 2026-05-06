La bataille pour l’Ouest est un véritable parcours du combattant. Alors que les playoffs de la NBA 2026 entrent dans leur phase décisive, les cadors encore en lice se disputent le trophée Oscar Robertson en argent et le droit de représenter la Conférence Ouest en finale de la NBA.

La route vers le trophée Larry O’Brien entre dans son tronçon le plus éprouvant. Les Finales de Conférence Ouest 2026 s’annoncent comme un choc de styles et de générations. Que ce soit l’efficacité chirurgicale des champions en titre, les OKC Thunder, la splendeur générationnelle des Spurs deVictor Wembanyama ou la résilience des Los Angeles Lakers portée par leurs stars, le chemin vers le titre passe désormais par les ambiances les plus hostiles de la ligue.









Mais quand se dérouleront les rencontres de ces Finales de Conférence Ouest 2026 ?

Les finales de Conférence Ouest 2026 doivent commencer le lundi 18 mai 2026, mais la date peut être avancée au samedi 16 mai si les demi-finales se concluent en quatre ou cinq matchs.

Le calendrier prévoit des rencontres un soir sur deux. Si les deux demi-finales de Conférence se concluent en quatre ou cinq matchs, la NBA pourrait avancer le coup d’envoi au samedi 16 mai .

Le format classique 2-2-1-1-1 s’applique : l’équipe la mieux classée accueille les matchs 1, 2, 5 et 7, tandis que l’adversaire reçoit les matchs 3, 4 et 6.

Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Ouest 2026 de la NBA ?

Marché primaire : Ticketmaster est le canal de vente officiel des Thunder, des Spurs et des Lakers. Les billets sont mis en vente presque immédiatement après la qualification d’une équipe pour les Finales de Conférence.

Sur le marché secondaire , StubHub et SeatGeek proposent déjà des annonces « à déterminer » : vous pouvez réserver dès maintenant votre place pour le « Match 1 à domicile des Finales de Conférence Ouest ». Si votre équipe est éliminée avant d’atteindre ce tour, ces plateformes offrent généralement un remboursement intégral ou un avoir.

Suivez également les portails officiels des OKC Thunder et des Minnesota Timberwolves : avec les Timberwolves actuellement en tête 1-0 face aux Spurs, la demande à Minneapolis est historique et les places « Get-In » risquent de partir dès la prévente abonnés.









Finales de la Conférence Ouest de la NBA 2026 : guide des prix

Les places pour la Conférence Ouest atteignent des sommets, portées par la renommée mondiale des stars et la ferveur des petites villes.

Catégorie de billets Marchés standard (OKC, SAS, MIN) Marchés premium (LAL, GSW) Tribune supérieure / « Get-In » 265 $ – 420 $ 475 $ – 850 $ Côtés du niveau inférieur 580 – 1 250 € 1 350 – 3 500 € Bords de terrain / VIP 4 500 $ et plus 12 000 $+

Conseil de pro : si les Lakers créent la surprise face aux Thunder, tête de série n° 1, attendez-vous à ce que les prix des billets à la Crypto.com Arena battent des records. Le prix d’entrée pour un éventuel match 7 à Los Angeles pourrait facilement dépasser 950 $ hors frais.

Les épicentres : les sites des Finales de Conférence Ouest

Si vous souhaitez ressentir la terre trembler, ces trois arènes sont en pole position pour accueillir les Finales de Conférence Ouest :

Paycom Center (Oklahoma City) : On ne l’appelle pas « Loud City » (la ville bruyante) pour rien. Les Thunder ont bâti une véritable machine de guerre, et leurs supporters créent sans doute l’ambiance la plus assourdissante de la NBA. Une escale incontournable pour tout puriste du basket.

Frost Bank Center (San Antonio) : Avec le retour des Spurs dans la course au titre, San Antonio s’est transformée en véritable forteresse. Les fidèles supporters des « Silver and Black » comptent parmi les plus avertis au monde, donnant à chaque possession l’allure d’une partie d’échecs.

Crypto.com Arena (Los Angeles) : Aucune autre scène ne rivalise avec Hollywood. Quand les Lakers disputent les finales de conférence, les célébrités affluent et le marché secondaire s’emballe. C’est l’endroit idéal pour « voir et être vu » pendant les playoffs.









Mais alors, quand les billets pour les Finales de Conférence Ouest seront-ils mis en vente ?

La mise en vente au grand public intervient généralement dans les 12 heures suivant la fin des demi-finales de conférence. Toutefois, comme la Conférence Ouest compte souvent des équipes de haut rang comme le Thunder ou les Spurs, qui disposent d’une large base d’abonnés, le nombre de places réellement disponibles pour le grand public est très limité. Si vous n’êtes pas abonné, le marché secondaire sera votre option la plus fiable, bien que coûteuse.