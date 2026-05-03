La hiérarchie de la Conférence Est est poussée dans ses retranchements. Alors que les playoffs de la NBA 2026 entrent dans leur avant-dernière phase, la course au trophéeBob Cousy et à une place en Finale NBA s’apprête à s’emballer.

La route vers le trophée Larry O’Brien entre officiellement dans sa dernière ligne droite. Après l’élimination surprise des tenants du titre, les Boston Celtics, par les Philadelphia 76ers au premier tour, la Conférence reste un véritable parcours du combattant.

Que ce soit la remontée spectaculaire des New York Knicks, le parcours « miraculeux » des Sixers en effectif réduit, ou le potentiel explosif des Detroit Pistons ou des Orlando Magic, l’ambiance dans chaque salle s’annonce électrique.





Mais quand se dérouleront les rencontres de ces Finales de Conférence ?

La finale de la Conférence Est 2026 doit actuellement débuter le mardi 19 mai 2026. Toutefois, comme plusieurs séries du premier tour se concluent successivement, la NBA a prévu une fenêtre « flexible » qui pourrait avancer le coup d’envoi au dimanche 17 mai.





Le calendrier : Contrairement aux tours précédents, les finales de conférence se jouent un jour sur deux, en alternance avec la Conférence Ouest, afin d’optimiser la couverture télévisée nationale sur ABC, ESPN et TNT.

Le format : La série suit le format classique 2-2-1-1-1 . L’équipe la mieux classée accueille les matchs 1, 2, 5 et 7, tandis que l’adversaire reçoit les matchs 3, 4 et 6.

Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Est 2026 ?

Marché primaire : les billets officiels, distribués par Ticketmaster , sont généralement mis en vente dans les 12 heures suivant la fin des demi-finales de conférence. Attendre le communiqué de presse « officiel » de la ligue expose toutefois à un risque de rupture de stock.

Marché secondaire : des offres sont déjà visibles sur StubHub et SeatGeek sous la forme de billets « Contingency » (de secours) ou « TBD » (à déterminer). Ces places permettent de réserver dès maintenant un match à domicile précis (par exemple, « Match à domicile 1 »), quel que soit l’adversaire.

Les fans des Knicks et des 76ers doivent consulter sans attendre leur portail membre : les enceintes très prisées comme le MSG proposent souvent des préventes privées aux abonnés de la liste d’attente avant l’ouverture à tous.









Finales de Conférence Est de la NBA 2026 : guide des prix

À l’approche des Finales, les tarifs connaissent leur plus forte hausse de la saison. Après l’élimination des Celtics, le Madison Square Garden, surnommé « la Mecque », affiche déjà le billet le plus cher de l’histoire du basket.

Catégories de places Marchés standard (CLE, DET, TOR) Marchés premium (NYC, PHI, ORL) Tribune haute / « Get-In » 285 $ – 510 595 $ – 960 $+ Côtés du niveau inférieur 650 $ – 1 300 $ 1 600 – 3 200 € Bords de terrain / VIP 5 000 $ et plus 10 000 $ – 25 000 $ et plus

Les épicentres : les stades hôtes des finales de Conférence Est

Si vous souhaitez assister à un événement historique, ces trois enceintes sont en pole position pour accueillir les finales de Conférence :

Madison Square Garden (New York) : Si les Knicks se qualifient, le MSG deviendra l’épicentre du monde sportif. Les billets de dernière minute pour le « match 1 à domicile » se négocient déjà à 963 $, rien que pour mettre les pieds dans l’arène.

Xfinity Mobile Arena (Philadelphie) : après leur victoire surprise lors du match 7 contre Boston, les 76ers ont régalé un public en quête de titres. La « Ville de l’amour fraternel » se transforme en une forteresse hostile pour les visiteurs, où Joel Embiid et Tyrese Maxey règnent en maîtres.

Kia Center (Orlando) : Les Magic, sensation de l’année 2026, ont démontré qu’ils pouvaient bousculer les cadors de la Conférence Est. Leur antre s’est transformé en une mer d’énergie bleue et blanche, et la demande en billets n’a pas été aussi forte en Floride centrale depuis quinze ans.









Mais quand les billets pour les Finales de Conférence seront-ils mis en vente ?

La mise en vente au grand public intervient généralement dans les 24 heures suivant la fin des demi-finales de conférence. Comme la demande dépasse largement l’offre à ce stade, la plupart des billets « au détail » sont réservés aux abonnés. Le moyen le plus sûr d’en obtenir est donc de se tourner vers le marché secondaire dès que le buzzer scelle la série.

Demi-finales de conférence NBA 2026 : mise à jour (3 mai).