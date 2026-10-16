Amr Diab, roi incontesté de la pop arabe, revient à Dubaï avec sa présence scénique électrisante pour un concert exceptionnel à la Coca-Cola Arena le samedi 7 novembre 2026. Fort d’une carrière légendaire de plus de quatre décennies, l’icône égyptienne de la musique continue de captiver le public du monde entier avec sa musique méditerranéenne intemporelle.

Après le report de la date initialement prévue au printemps, la demande pour ce grand rendez-vous d’automne atteint des sommets. Les fans se préparent à reprendre en chœur ses titres classiques et ses succès récents.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la disponibilité des billets, les différentes catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places dès maintenant.

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Quand a lieu le concert d’Amr Diab ?

Date et heure Événement Lieu Billets Samedi 7 novembre 2026, 21 h Amr Diab en concert à Dubaï Coca-Cola Arena, Dubaï, Émirats arabes unis Billets

Le concert doit commencer à 21 h, avec une ouverture des portes deux heures avant le spectacle.

Où acheter des billets pour Amr Diab ?

Les billets officiels pour le concert d’Amr Diab à Dubaï peuvent être achetés directement sur le site de la Coca-Cola Arena et surPlatinumlist.

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Combien coûtent les billets pour Amr Diab ?

Les différentes formules de billets sont conçues pour convenir à tous les budgets, avec des tarifs de départ très accessibles pour les places standard. Sur la plateforme officielle de la Coca-Cola Arena, les prix commencent à 245 AED pour la catégorie Bronze, l’option la moins chère pour assister au concert.

Les catégories de billets officiels et leurs prix de départ sont les suivants :

Bronze L4 : à partir de 245 AED

Pearl L4 : à partir de 295 AED

Gold L4 : à partir de 345 AED

Regular Standing (14 ans et plus) : à partir de 395 AED

Silver : à partir de 395 AED

Diamond : à partir de 595 AED

Fanpit Standing (14 ans et plus) : à partir de 645 AED

Premium : à partir de 695 AED

Premium Diamond : à partir de 795 AED

Platinum : à partir de 1 095 AED

VIP : à partir de 1 295 AED

VVIP : à partir de 1 495 AED

Si les billets initialement mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme Platinumlist offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à des prix commençant généralement autour de 350 AED.

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Tout ce qu’il faut savoir sur Amr Diab

Amr Diab, affectueusement surnommé El Hadaba, est l’un des artistes ayant rencontré le plus grand succès commercial dans le monde arabe. Il détient un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de World Music Awards remportés par un artiste du Moyen-Orient. Ses concerts sont réputés pour leurs productions débordantes d’énergie, leurs éclairages de classe mondiale et leurs programmes qui parcourent l’ensemble de sa carrière.

Le concert de novembre 2026 correspond à la nouvelle date officielle de la représentation initialement prévue en avril. Tous les billets achetés pour la date d’origine restent valables pour le concert du samedi 7 novembre 2026.

Informations importantes sur l’événement et consignes de la salle :