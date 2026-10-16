Amr Diab, roi incontesté de la pop arabe, revient à Dubaï avec sa présence scénique électrisante pour un concert exceptionnel à la Coca-Cola Arena le samedi 7 novembre 2026. Fort d’une carrière légendaire de plus de quatre décennies, l’icône égyptienne de la musique continue de captiver le public du monde entier avec sa musique méditerranéenne intemporelle.
Après le report de la date initialement prévue au printemps, la demande pour ce grand rendez-vous d’automne atteint des sommets. Les fans se préparent à reprendre en chœur ses titres classiques et ses succès récents.
GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la disponibilité des billets, les différentes catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places dès maintenant.
Quand a lieu le concert d’Amr Diab ?
|Date et heure
|Événement
|Lieu
|Billets
|Samedi 7 novembre 2026, 21 h
|Amr Diab en concert à Dubaï
|Coca-Cola Arena, Dubaï, Émirats arabes unis
|Billets
Le concert doit commencer à 21 h, avec une ouverture des portes deux heures avant le spectacle.
Où acheter des billets pour Amr Diab ?
Les billets officiels pour le concert d’Amr Diab à Dubaï peuvent être achetés directement sur le site de la Coca-Cola Arena et surPlatinumlist.
Combien coûtent les billets pour Amr Diab ?
Les différentes formules de billets sont conçues pour convenir à tous les budgets, avec des tarifs de départ très accessibles pour les places standard. Sur la plateforme officielle de la Coca-Cola Arena, les prix commencent à 245 AED pour la catégorie Bronze, l’option la moins chère pour assister au concert.
Les catégories de billets officiels et leurs prix de départ sont les suivants :
- Bronze L4 : à partir de 245 AED
- Pearl L4 : à partir de 295 AED
- Gold L4 : à partir de 345 AED
- Regular Standing (14 ans et plus) : à partir de 395 AED
- Silver : à partir de 395 AED
- Diamond : à partir de 595 AED
- Fanpit Standing (14 ans et plus) : à partir de 645 AED
- Premium : à partir de 695 AED
- Premium Diamond : à partir de 795 AED
- Platinum : à partir de 1 095 AED
- VIP : à partir de 1 295 AED
- VVIP : à partir de 1 495 AED
Si les billets initialement mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme Platinumlist offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à des prix commençant généralement autour de 350 AED.
Tout ce qu’il faut savoir sur Amr Diab
Amr Diab, affectueusement surnommé El Hadaba, est l’un des artistes ayant rencontré le plus grand succès commercial dans le monde arabe. Il détient un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de World Music Awards remportés par un artiste du Moyen-Orient. Ses concerts sont réputés pour leurs productions débordantes d’énergie, leurs éclairages de classe mondiale et leurs programmes qui parcourent l’ensemble de sa carrière.
Le concert de novembre 2026 correspond à la nouvelle date officielle de la représentation initialement prévue en avril. Tous les billets achetés pour la date d’origine restent valables pour le concert du samedi 7 novembre 2026.
Informations importantes sur l’événement et consignes de la salle :
- Lieu : la Coca-Cola Arena se trouve à City Walk, à Dubaï. Elle peut accueillir jusqu’à 17 000 personnes et constitue la plus grande salle de divertissement couverte et climatisée de la région.
- Restrictions d’âge : tous les spectateurs de plus de 12 mois doivent posséder un billet valide. Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte âgé d’au moins 18 ans. Les zones debout au niveau de la salle, notamment Regular Standing et Fanpit, sont strictement réservées aux personnes de 14 ans et plus.
- Prestations et expériences VIP : les spectateurs souhaitant profiter d’une soirée haut de gamme peuvent réserver The Elevate Deck à partir de 2 500 AED par personne. Cette formule comprend un accès prioritaire, une table à cocktails privée pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, un service assuré par une hôtesse et un menu de cinq plats.
- Accès : la Coca-Cola Arena est accessible par le métro de Dubaï, via la station Burj Khalifa / Dubai Mall, puis après un court trajet à pied ou en taxi. Des parkings publics sont disponibles dans tout City Walk, ainsi que des zones dédiées à la prise en charge et à la dépose par les véhicules de transport avec chauffeur.
- Billetterie numérique : les billets électroniques sont envoyés directement à leurs détenteurs cinq jours avant l’événement afin d’être scannés sur téléphone portable aux entrées de la salle.