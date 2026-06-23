Comment acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde : phase à élimination directe, matchs du Mexique, prix moyens pour l'Argentine et plus encore

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le nouveau format à 48 équipes instaure un tableau à élimination directe dès les 32es de finale, programmés du 28 juin au 3 juillet.

Alors que des cadors comme les États-Unis, le Mexique et l’Allemagne ont déjà validé leur ticket, la billetterie ouvre officiellement : voici ce que vous devez savoir.

Quelles équipes se sont qualifiées pour les 32es de finale de la Coupe du monde ?

Alors que la phase de groupes bat son plein, le tableau des éliminatoires se dessine. Dans ce nouveau format à 48 équipes, 32 formations franchiront le premier tour (les deux premières de chacune des 12 poules, plus les huit meilleurs troisièmes).

Les six équipes ayant déjà validé leur billet pour les 16es de finale après deux victoires initiales sont les suivantes :

États-Unis (Groupe D) – Qualification confirmée le 1^(er) juillet 2026, 17 h 00 PDT, San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), Santa Clara, Californie – Réserver des billets

Allemagne (Groupe E) – Qualification confirmée le 29 juin 2026, 21 h 30 (HE), Gillette Stadium, Foxborough, MA, États-Unis – Réserver des billets

Mexique (Groupe A) – Qualifié : 1^(er) juillet 2026, 19 h 00 CST, Mexico City Stadium (Estadio Azteca), Mexico, DF, Mexique – Réserver des billets

Argentine (Groupe J) – Qualifiée : 3 juillet 2026, 18 h 00 EDT, Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, États-Unis – Réserver des billets

France (Groupe I) – À confirmer

Norvège (Groupe I) – À confirmer

Quand et où se dérouleront les matchs des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ?

Date et heure (heure locale) Calendrier Lieu Billets 28 juin 2026, 15 h 00 (PDT) Deuxième du groupe A vs Deuxième du groupe B (match n° 73) Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, Californie, États-Unis Billets 29 juin 2026, 12 h 00 CDT Vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe F (match 76) Stade de Houston (NRG Stadium), Houston, Texas, États-Unis Billets 29 juin 2026, 21 h 30 HAE Allemagne – 3^e du groupe A/B/C/D/F (Match 74) Stade de Boston (Gillette Stadium), Foxborough, MA, États-Unis Billets 30 juin 2026, 19 h 00 CST Vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (Match 75) Stade de Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, Mexique Billets 30 juin 2026, 17 h 00 CDT Deuxième du groupe E contre deuxième du groupe I (Match 78) Stade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, États-Unis Billets 30 juin 2026, 22h00 EDT Vainqueur du groupe I contre 3^e du groupe C/D/F/G/H (Match 77) Stade de New York-New Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, États-Unis Billets

1^(er) juillet 2026, 19 h 00 (CST)

Mexique vs 3^e du groupe C/E/F/H/I (Match 79)

Stade Aztèque (Estadio Azteca), Mexico, DF, Mexique

Billets

1^(er) juillet 2026, 17 h 00 (EDT)

Vainqueur du groupe L contre 3^e des groupes E/H/I/J/K (Match 80)

Stade d’Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Géorgie, États-Unis

Billets

1^(er) juillet 2026, 13 h PDT

Vainqueur du groupe G contre 3^e du groupe A/E/H/I/J (Match 82)

Stade de Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, États-Unis

Billets

1^(er) juillet 2026, 17 h 00 PDT

États-Unis – Troisième du groupe B/E/F/I/J (Match 81)

Stade de la baie de San Francisco (Levi’s Stadium), Santa Clara, Californie, États-Unis

Billets

2 juillet 2026, 12 h 00 PDT

Vainqueur du groupe H contre finaliste du groupe J (match 84)

Stade de Los Angeles (SoFi Stadium), Inglewood, Californie, États-Unis

Billets

2 juillet 2026, 19 h 00 EDT

Deuxième du groupe K contre deuxième du groupe L (match 83)

Stade de Toronto (BMO Field), Toronto, Ontario, Canada

Billets

2 juillet 2026, 20 h 00 PDT

Vainqueur du groupe B contre 3^e du groupe E/F/G/I/J (Match 85)

BC Place, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Billets

3 juillet 2026, 13 h 00 CDT

Deuxième du groupe D vs deuxième du groupe G (match n° 88)

Stade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas, États-Unis

Billets

3 juillet 2026, 18 h 00 (EDT)

Argentine vs. deuxième du groupe H (match n° 86)

Stade de Miami (Hard Rock Stadium), Miami, Floride, États-Unis

Billets

3 juillet 2026, 20 h 30 CDT

Vainqueur du groupe K contre 3^e du groupe D/E/I/J/L (Match 87)

Stade de Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City, MO, États-Unis

Billets

Où acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage complémentaire) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les places pour les 16es de finale ?

Catégorie de billet Prix officiel FIFA Prix moyen de revente Billets Catégorie 1 (meilleures places en bord de terrain, niveaux inférieur et intermédiaire) 540 $ – 610 $ 1 500 $ – 2 800 $ et plus Billets Catégorie 2 (places en virage et places premium en haut de tribune) 440 – 490 € 1 100 – 1 900 € Billets Catégorie 3 (rangées standard de l’étage supérieur derrière les buts) 225 € – 235 € 650 – 1 200 € Billets Catégorie 4 / Tribune des supporters (coins de la tribune supérieure / zones réservées aux fédérations) 60 $ – 120 $ 400 – 850 € Billets Billets Premium très demandés (matchs contre les États-Unis, le Mexique, l’Allemagne et l’Argentine) Tarif standard applicable 1 200 $ – 3 600 $+) Billets

Comment acheter des billets de seconde main pour les 16es de finale de la Coupe du monde ?

La plateforme de revente officielle dela FIFA, réouverte le 2 avril, assure des transactions sécurisées.

Les résidents internationaux, américains et canadiens y accèdent via le portail de billetterie du site web de la FIFA.

Les résidents mexicains doivent passer par la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), également réouverte pour gérer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.

Les plateformes de revente telles que StubHub demeurent toutefois une option populaire et fiable pour les supporters souhaitant des emplacements spécifiques ou désireux d’assister aux affiches les plus prisées du tournoi.

Avant de valider votre panier, prenez le temps de consulter les conditions générales de vente du site : cette vérification, aussi essentielle qu’un contrôle technique avant un match, vous évitera des surprises désagréables.