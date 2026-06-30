Comment acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde aux États-Unis : tarifs des matchs de l'équipe nationale américaine, informations sur le Levi's Stadium et billets de revente

Premiers du groupe D après leurs succès contre le Paraguay et l’Australie (la défaite face à la Turquie est à oublier), les États-Unis affrontent désormais l’une des meilleures troisièmes de la phase de groupes : la Bosnie-Herzégovine.

Si la Bosnie-Herzégovine n’a remporté qu’un seul de ses trois matchs de groupe, les supporters américains doivent se souvenir que cette formation européenne a éliminé l’Italie, quadruple championne du monde, pour se qualifier.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match États-Unis – Bosnie-Herzégovine et à quel prix.

À quelle heure commence le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine ?

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Comment acheter des billets pour États-Unis - Bosnie-Herzégovine

Voici l’essentiel en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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