Comment acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde aux États-Unis : tarifs des matchs de l'équipe nationale américaine, informations sur le Levi's Stadium et billets de revente

Premiers du groupe D après leurs succès contre le Paraguay et l’Australie (la défaite face à la Turquie est à oublier), les États-Unis affrontent désormais l’une des meilleures troisièmes de la phase de groupes : la Bosnie-Herzégovine.
Si la Bosnie-Herzégovine n’a remporté qu’un seul de ses trois matchs de groupe, les supporters américains doivent se souvenir que cette formation européenne a éliminé l’Italie, quadruple championne du monde, pour se qualifier.
Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match États-Unis – Bosnie-Herzégovine et à quel prix.
À quelle heure commence le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine ?
Comment acheter des billets pour États-Unis - Bosnie-Herzégovine
Voici l’essentiel en un coup d’œil :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La place de marché officielle de revente de la FIFA est ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.
Combien coûtent les billets pour le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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