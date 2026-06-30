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Comment acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde aux États-Unis : tarifs des matchs de l'équipe nationale américaine, informations sur le Levi's Stadium et billets de revente

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Les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Premiers du groupe D après leurs succès contre le Paraguay et l’Australie (la défaite face à la Turquie est à oublier), les États-Unis affrontent désormais l’une des meilleures troisièmes de la phase de groupes : la Bosnie-Herzégovine.

Si la Bosnie-Herzégovine n’a remporté qu’un seul de ses trois matchs de groupe, les supporters américains doivent se souvenir que cette formation européenne a éliminé l’Italie, quadruple championne du monde, pour se qualifier.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match États-Unis – Bosnie-Herzégovine et à quel prix.

À quelle heure commence le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine ?

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Coupe du monde - Phase Finale
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Comment acheter des billets pour États-Unis - Bosnie-Herzégovine

Voici l’essentiel en un coup d’œil :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La place de marché officielle de revente de la FIFA est ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

États-Unis – Bosnie-Herzégovine : tout ce qu’il faut savoir

États-Unis – Bosnie-Herzégovine : forme des équipes

E-U
-Forme

Buts marqués (encaissés)
12/8
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

BIH
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/7
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

États-Unis contre Bosnie-Herzégovine : bilans des confrontations récentes

E-U

Derniers matches

BIH

2

Victoires

1

Nul

0

5

Buts marqués

3
Match à plus de 2,5 buts
1/3
Les deux équipes ont marqué
1/3

États-Unis – Bosnie-Herzégovine : actualités des équipes

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