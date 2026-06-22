Comment acheter des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde aux États-Unis : tarifs des matchs de l'équipe nationale américaine, informations sur le Levi's Stadium et billets d'occasion

En tant que vainqueurs du groupe D, les États-Unis affronteront l’équipe classée troisième parmi les meilleures troisièmes des groupes B, E, F, I ou J.

Les adversaires potentiels incluent notamment la Suède, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal.

À quelle date le coup d’envoi du match des États-Unis sera-t-il donné lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde ?

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Comment se procurer des places pour le match des États-Unis en 16es de finale de la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des tarifs encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis – à confirmer de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Division Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

États-Unis – [à confirmer] : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde.

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