Séville n’a peut-être régné qu’une seule fois sur le championnat d’Espagne, en 1946, mais un trio de 4es places entre 2020 et 2022 ainsi que ses exploits sur la scène européenne ont vu son statut grandir ces dernières années.

Plus de 35 000 supporters franchissent désormais régulièrement les portes du Ramón Sánchez-Pizjuán pour voir Séville à l’œuvre, et vous pouvez rejoindre cette foule passionnée en réservant dès aujourd’hui des billets pour les prochains matches.

Séville a peut-être perdu les services de certains de ses joueurs les plus prolifiques de la saison dernière (Akor Adams, Djibril Sow et Alexis Sánchez), mais le club espère que certaines de ses recrues estivales et certains prêts, comme Jon Guridi, Robbie Ure et Lucas Stassin, seront immédiatement performants cette saison.

La scène du football espagnol s’annonce bouillante dans les mois à venir, et vous pourriez assister à l’action en direct en réservant votre place. Laissez GOAL vous livrer tout ce qu’il faut savoir sur les billets de Séville, leurs prix, comment les obtenir et bien plus encore.

Matches à venir de Séville

Date et heure (locale) Affiche Lieu Billets dim. 6 sept. (21 h) Espanyol vs Séville RCDE Stadium (Barcelone) Billets ven. 11 sept. (21 h) Séville vs Valence Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets mer. 16 sept. (19 h) Deportivo La Corogne vs Séville Stade de Riazor (La Corogne) Billets sam. 19 sept. (21 h) Séville vs Barcelone Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 11 oct. (21 h) Levante vs Séville Estadio Ciudad de Valencia (Valence) Billets dim. 18 oct. (21 h) Real Madrid vs Séville Santiago Bernabéu (Madrid) Billets dim. 25 oct. (20 h) Séville vs Osasuna Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 1 nov. (20 h) Getafe vs Séville Estadio Coliseum (Getafe) Billets dim. 8 nov. (20 h) Séville vs Alavés Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 22 nov. (20 h) Séville vs Real Betis Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 29 nov. (20 h) Real Sociedad vs Séville Stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets

Comment acheter des billets pour Séville

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Séville en ligne via le système de billetterie principal du club. Ils sont généralement mis en vente environ 7 à 10 jours avant le match, une fois que la Liga confirme officiellement la date précise et l’horaire de diffusion de la rencontre.

Les billets sont entièrement dématérialisés pour la saison 2026/27 et sont envoyés à votre e-mail ou sur l’application du club sous la forme d’un QR code à scanner.

Séville met les billets en vente selon un système par paliers :

Phase 1 : priorité aux membres du club : les Abonados (abonnés) et les Socios (membres, y compris les membres Socio Rojo non abonnés) bénéficient d’une fenêtre prioritaire pour acheter des places supplémentaires ou réclamer les allocations remises en vente.

Phase 2 : vente au grand public : s’il reste des places après les fenêtres de vente réservées aux membres, les billets sont mis en vente générale environ 5 à 7 jours avant le match.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Séville sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Séville ?

Les billets officiels pour les matches standards de Liga au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville se situent généralement entre 30 € et 90 € pour les places classiques en admission générale, et peuvent aller jusqu’à 150 € à 250 € ou plus pour des sièges premium en tribune principale, selon largement l’adversaire.

Séville fixe les prix des matches en fonction de la catégorie de l’équipe adverse :

Catégorie A : matches de gala comme face au Real Madrid, à Barcelone, à l’Atlético de Madrid, ainsi que les rencontres européennes et les derbies. Les prix grimpent fortement ou nécessitent une priorité liée à l’adhésion au club.

Catégorie B : adversaires de milieu de tableau en Liga. La tarification standard s’applique.

Catégorie C : rencontres moins prestigieuses ou en semaine, offrant le point d’entrée le moins cher pour le grand public.

La configuration du stade Ramón Sánchez-Pizjuán est divisée en niveaux distincts et en zones fonctionnelles :

Gol Norte / Gol Sur (derrière les buts - catégorie 2 / côtés courts) : places moins chères, généralement entre 30 € et 60 € pour les matches standards. À noter que le fervent groupe ultra/de supporters (Biris Norte) occupe une section de la tribune nord.

Fondo / Lateral (niveaux supérieurs - côtés longs) : places de gamme intermédiaire offrant une vue tactique plus large sur le terrain, généralement entre 50 € et 90 €.

Preferencia (tribune principale - niveaux inférieurs/centraux) : sièges premium le long du côté principal, avec la meilleure couverture et les meilleures vues, allant de 90 € à 250 € ou plus pour les matches à forte demande.

Formules VIP et hospitalité : de 150 € à 500 € ou plus, avec sièges exécutifs rembourrés, accès au salon et restauration.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour des informations complémentaires, ou sur des sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Ramón Sánchez-Pizjuán

Le stade Ramón Sánchez-Pizjuán, affectueusement surnommé « La Bombonera de Nervión », est l’antre légendaire de Séville et s’impose comme l’une des forteresses du football les plus intimidantes et passionnées d’Europe.

Situé dans le quartier animé de Nervión à Séville, le stade accueille actuellement 42 714 spectateurs, même s’il doit être transformé en une enceinte ultramoderne de 55 000 places.

Bien qu’il s’agisse d’un stade de club, le Sánchez-Pizjuán a accueilli certains des matches les plus mémorables et dramatiques de l’histoire du football international :

Le thriller de la Coupe du monde : le stade a accueilli la légendaire demi-finale de la Coupe du monde 1982 entre l’Allemagne de l’Ouest et la France. Conclue sur un spectaculaire 3-3, elle est devenue le premier match de l’histoire du tournoi à se décider aux tirs au but.

La finale de la Coupe d’Europe : dans une énorme surprise, le petit poucet roumain Steaua Bucarest a battu Barcelone aux tirs au but pour remporter la Coupe d’Europe 1986 après un 0-0.

La finale de la Ligue Europa : une séance de tirs au but a également été nécessaire lorsque la célèbre enceinte andalouse a accueilli la finale 2022, remportée par l’Eintracht Francfort contre les Rangers.

Le porte-bonheur ultime de la sélection nationale : l’équipe nationale d’Espagne considère le Sánchez-Pizjuán comme une forteresse imprenable. La sélection n’y a perdu aucun de ses 25 matches, avec 20 victoires et 5 nuls.

Liste des records et statistiques de Séville

Basé à Séville, le Séville FC a passé plus de 70 saisons en Liga et s’impose comme l’équipe la plus titrée de la région d’Andalousie.

Palmarès et temps forts en matière de trophées

Liga (Primera División) : 1 titre (1946)

Coupe du Roi : 5 titres (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Coupe de l’UEFA / Ligue Europa : 7 titres (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Plus grand nombre de buts : Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Le triplé d’Unai Emery (2014–2016)

Devenant la première et seule équipe à remporter trois titres consécutifs en Ligue Europa de l’UEFA, en battant Benfica, Dnipro et Liverpool.



