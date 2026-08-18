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Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour le San Diego FC : billets du SDFC, prix, calendrier 2026 et plus encore

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San Diego FC

Découvrez comment voir les petits nouveaux de la MLS à l’œuvre

San Diego FC n’a pas perdu de temps pour devenir l’une des plus grandes attractions de la Major League Soccer. Cette franchise d’expansion de 2025 a surpris la ligue en terminant en tête de la Conférence Ouest dès sa saison inaugurale, décrochant ainsi une place en Coupe des champions de la CONCACAF, et sa deuxième campagne au Snapdragon Stadium a permis à l’engouement de rester intact.

La dernière ligne droite de la saison régulière 2026 s’annonce chargée. Le duel de la rivalité Beat LA face au LA Galaxy arrive au Snapdragon Stadium le samedi 29 août, avant le Clash of California contre San Jose le 9 septembre, sans oublier les réceptions du tenant du Supporters' Shield, le Philadelphia Union, et des Seattle Sounders, en course pour les play-offs.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles dont vous avez besoin sur les billets du SDFC pour le sprint final, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

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Quels sont les prochains matches de San Diego FC ?

Vous trouverez ci-dessous les matches restants de San Diego FC en saison régulière de MLS 2026 :

Major League Soccer
Portland Timbers crest
Portland Timbers
POT
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
DateMatchLieuBillets
mer. 19 août, 22 h 30 ETPortland Timbers vs San Diego FCProvidence Park, PortlandBillets
sam. 22 août, 19 h 30 PTSan Diego FC vs Colorado RapidsSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
sam. 29 août, 19 h 30 PTSan Diego FC vs LA GalaxySnapdragon Stadium, San DiegoBillets
sam. 5 sept., 19 h 30 ETOrlando City vs San Diego FCInter&Co Stadium, OrlandoBillets
mer. 9 sept., 19 h 30 PTSan Diego FC vs San Jose EarthquakesSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
dim. 13 sept., 18 h PTSan Diego FC vs Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
dim. 20 sept., 19 h ETInter Miami vs San Diego FCChase Stadium, Fort LauderdaleBillets
sam. 26 sept., 19 h 30 CTAustin FC vs San Diego FCQ2 Stadium, AustinBillets
sam. 10 oct., 19 h 30 ETNew York Red Bulls vs San Diego FCSports Illustrated Stadium, HarrisonBillets
mer. 14 oct., 19 h 30 PTSan Diego FC vs Houston DynamoSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
sam. 17 oct., 19 h 30 PTLA Galaxy vs San Diego FCDignity Health Sports Park, CarsonBillets
sam. 24 oct., 19 h 30 PTSan Diego FC vs Seattle SoundersSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
mer. 28 oct., 19 h 30 PTVancouver Whitecaps vs San Diego FCBC Place, VancouverBillets
dim. 1 nov., à déterminerSt. Louis City vs San Diego FCEnergizer Park, St. LouisBillets
sam. 7 nov., 16 h PTSan Diego FC vs Sporting Kansas CitySnapdragon Stadium, San DiegoBillets

Comment acheter des billets pour San Diego FC

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’acheter des billets pour San Diego FC est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour tous les matches restants à domicile comme à l’extérieur, où les prix sont mis à jour en direct et où vous pouvez comparer les places dans l’ensemble du Snapdragon Stadium avant d’acheter.

Des billets à l’unité pour un match en semaine aux places pour les plus grandes affiches de rivalité, StubHub couvre toutes les gammes de prix. La demande reste très élevée à San Diego, le club affichant certaines des meilleures affluences de MLS depuis ses débuts, donc pour les affiches majeures comme le derby face au LA Galaxy, acheter le plus tôt possible vous offre le plus large choix de secteurs et les meilleurs prix avant que l’offre ne se resserre.

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Combien coûtent les billets de San Diego FC ?

Les billets de San Diego FC sur StubHub commencent à environ 35 USD pour les matches standards de saison régulière, avec des prix qui varient selon l’adversaire, le jour de la semaine et l’emplacement dans le stade.

Les soirées de rivalité font exception. Le choc Beat LA avec le Galaxy et les venues des plus grands noms de la ligue se paient plus cher, et avec un SDFC parmi les clubs les mieux soutenus de MLS, les places les moins chères pour ces rencontres disparaissent en premier. Les prix sur StubHub sont mis à jour en direct selon la demande, ce qui fait d’un achat anticipé l’option la plus judicieuse, surtout avec la course aux play-offs qui s’intensifie et chaque match restant à domicile qui compte.

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Que peut-on attendre de San Diego FC en 2026 ?

Peu de franchises d’expansion se sont révélées de la manière dont l’a fait San Diego FC. Le club a terminé en tête de la Conférence Ouest dès sa toute première saison en 2025, s’est qualifié pour la Coupe des champions de la CONCACAF et a transformé le Snapdragon Stadium en l’une des enceintes les plus bruyantes et les plus fréquentées de la ligue, avec des affluences moyennes parmi les plus élevées de la MLS.

La deuxième saison a apporté le défi auquel tout club révélation doit faire face : prouver qu’il ne s’agissait pas d’un simple feu de paille. Pour sa deuxième saison au Snapdragon Stadium, le SDFC vise une nouvelle qualification en play-offs dans une Conférence Ouest très relevée, et le calendrier de fin de saison offre aux supporters le meilleur du lot : le derby contre le Galaxy, le Clash of California face à San Jose, le Philadelphia, champion en titre du Supporters' Shield, et une dernière date à domicile contre le Sporting Kansas City le 7 novembre qui pourrait déterminer la tête de série.

Le talisman reste Anders Dreyer. Le meneur de jeu danois a signé l’une des plus grandes saisons de débutant de l’histoire de la MLS en 2025, terminant meilleur joueur du club à la fois en buts et en passes décisives, et il continue d’être l’homme qui fait tourner San Diego, soutenu par un effectif qui mêle des joueurs expérimentés comme Hirving Lozano et Anibal Godoy à un noyau jeune enthousiasmant.

Histoire du Snapdragon Stadium

Le Snapdragon Stadium, ouvert en 2022, est un stade polyvalent situé à San Diego, en Californie, d’une capacité de plus de 34 000 places. Il se trouve sur le campus de la San Diego State University et, en plus d’être le domicile de San Diego FC, il accueille également l’équipe de football NCAA des San Diego State Aztecs ainsi que le San Diego Wave FC de la National Women's Soccer League. Il a été construit à côté de l’ancien San Diego Stadium, aujourd’hui démoli, qui abritait l’équipe de football de l’université depuis 1967.

Le Snapdragon Stadium a également accueilli de nombreux matches amicaux de clubs et rencontres internationales de football. Parmi les affiches marquantes figurent États-Unis vs Panama en demi-finale de la Gold Cup de la CONCACAF en juillet 2023, Manchester United vs Wrexham en juillet 2023, États-Unis vs Brésil en finale de la CONCACAF W Gold Cup en mars 2024, et États-Unis vs Japon dans la SheBelieves Cup en février 2025.

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