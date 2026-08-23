Le PSV a célébré avec la manière son troisième titre consécutif en Eredivisie la saison dernière, en décrochant la couronne avec une avance record de 19 points. Peut-il garder le pied sur l’accélérateur pendant la campagne actuelle ? Vous pouvez voir les Rood-witten en direct en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les prochaines rencontres au Philips Stadion.

Les hommes de Peter Bosz ont démarré la campagne 2025/26 en trombe, en inscrivant six buts contre le Sparta Rotterdam lors de leur premier match à domicile, et ils ne se sont jamais retournés. Le PSV ayant marqué 5 buts ou plus lors de six autres matches d’Eredivisie, il n’est pas surprenant qu’il ait franchi la barre des 100 buts à la fin de la saison.

Ismael Saibari, auteur de 19 buts la saison dernière, a peut-être rejoint le Bayern Munich, mais l’Américain Ricardo Pepi, qui a lui aussi atteint la barre des 19 buts lors du dernier exercice, fait toujours partie de l’effectif du PSV, tout comme le duo influent Guus Til et Ivan Perisic.

Une nouvelle saison exaltante est garantie pour les supporters du PSV, sur la scène nationale comme européenne. Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie afin de savoir comment obtenir des places pour les prochains matches du PSV, notamment où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Prochains matches du PSV Eindhoven

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 30 août (12h15) Utrecht vs PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Billets sam. 5 sept. (20h) Ajax vs PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets dim. 13 sept. (14h30) PSV vs Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Billets dim. 20 sept. (16h45) Twente vs PSV De Grolsch Veste (Enschede) Billets sam. 10 oct. (16h30) PSV vs Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Billets sam. 17 oct. (16h30) ADO Den Haag vs PSV WerkTalent Stadion (La Haye) Billets sam. 25 oct. (14h30) PSV vs Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Billets sam. 31 oct. (18h45) PSV vs Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Billets sam. 7 nov. (20h) Cambuur vs PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Billets

Comment acheter des billets pour le PSV Eindhoven

Les billets officiels pour les matches du PSV Eindhoven sont vendus exclusivement en ligne via la billetterie du club. Pour la plupart des rencontres à domicile d’Eredivisie et de compétitions européennes, vous ne pouvez toutefois pas simplement vous connecter et acheter un billet : vous devez disposer d’une PSV Club Card liée à votre compte.

Pour obtenir ces cartes gratuites, vous devez créer un compte « My PSV » en ligne et soumettre une demande. Les résidents non néerlandais peuvent généralement s’inscrire avec une vérification d’identité standard.

Les périodes de vente sont d’abord ouvertes aux groupes prioritaires, aux membres du club et aux détenteurs d’une carte d’abonnement saisonnier. Une fois ces fenêtres prioritaires closes, les places restantes deviennent disponibles pour les détenteurs standards de la PSV Club Card, environ 3 à 4 semaines avant le match.

Pour les matches à faible risque ou moins populaires, le club peut lever les restrictions liées à l’adhésion et ouvrir la « vente libre » à tout le monde sans Club Card. Cela arrive toutefois rarement pour les affiches de prestige comme la Ligue des champions ou les matches contre l’Ajax ou Feyenoord.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches du PSV Eindhoven sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, en offrant une option fiable aux fans espérant décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le PSV Eindhoven ?

Les billets officiels du PSV Eindhoven pour les matches réguliers d’Eredivisie se situent généralement entre environ 30 € derrière les buts et 70 € pour les places centrales en tribune latérale.

Cependant, les rencontres à forte demande, comme « De Topper » (Ajax vs PSV Eindhoven), PSV vs Feyenoord ou les matches européens, coûteront nettement plus cher ou nécessiteront des offres packagées.

Le Philips Stadion est divisé en niveaux et blocs distincts autour du terrain :

Tribunes latérales (Lengtezijde) : Places centrales premium sur toute la longueur du terrain, comme les blocs des tribunes Est/Ouest. Elles offrent la meilleure vue et affichent les prix faciaux standard les plus élevés, jusqu’à 70 €.

Tribunes derrière les buts / virages (Korte Zijde / achter doel) : Situées derrière les buts, dans les parties hautes et basses. Elles comprennent les sections les plus bruyantes des supporters locaux et les zones les plus animées, à partir du tarif le plus abordable, 30 €.

Coins (Hoog/Corners) : Sections d’angle supérieures et inférieures reliant les tribunes derrière les buts et les tribunes latérales, correspondant à des catégories de prix intermédiaires.

Formules business & hospitality : Réparties entre les niveaux Bronze, Silver, Gold, par exemple les blocs C, P, Ere Noord, R, et Diamond. Le niveau Diamond comprend un accès exclusif au business club, à la nourriture et aux boissons.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Philips Stadion

Le Philips Stadion d’Eindhoven est le troisième plus grand stade de football des Pays-Bas. Il affiche actuellement une capacité de 35 119 places et sert de domicile permanent au PSV Eindhoven depuis la création du club en 1913.

Le site a débuté comme un simple terrain de sport aménagé pour les ouvriers de la Philips Gloeilampenfabrieken (entreprise d’ampoules) en 1910, au sein du quartier construit sur mesure de Philipsdorp.

D’importants travaux de rénovation dans les années 1970 et 1990 ont permis l’ajout d’un toit complet, de loges de luxe et du chauffage du stade. L’enceinte a atteint sa forme moderne en 2002, lorsque les quatre sections d’angle ont été entièrement fermées.

Un ambitieux projet d’agrandissement du stade à 400 M€ a été planifié par le club. Prévue pour débuter en 2027, l’extension ajoutera un troisième niveau sur tous les côtés, portant la capacité à 55 000-60 000 places, sans quitter son historique emplacement en centre-ville.

Matches historiques disputés au Philips Stadion :

Euro 2000 de l’UEFA : le stade a accueilli trois matches de phase de groupes pendant le tournoi, dont la spectaculaire défaite 3-2 de l’Angleterre contre le Portugal.

Finale de la Coupe UEFA 2006 : le club espagnol de Séville a décroché une célèbre victoire 4-0 contre Middlesbrough pour soulever le trophée.

Finale de la Ligue des champions féminine 2023 : le stade a accueilli une finale historique à guichets fermés, lors de laquelle Barcelone a réalisé une superbe remontée pour battre Wolfsburg 3-2.

L’ultime supporter à vie : Frits Philips, le garçon qui a donné le coup d’envoi en 1913 lors du match inaugural du PSV au Philips Stadion, est resté un supporter dévoué jusqu’à sa mort en 2005, à l’âge de 100 ans.

Il a notamment refusé de s’asseoir dans la loge VIP de luxe, choisissant à la place de prendre place parmi les supporters ordinaires dans la section D, rangée 22, siège 43. Le club garde son siège définitivement vide en hommage.

Records et statistiques du PSV Eindhoven

Le PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging) est l’un des clubs de football les plus titrés et les plus décorés des Pays-Bas. Avec l’Ajax et Feyenoord, il compose le « Big Three » traditionnel qui domine le football néerlandais.

Palmarès du club et principaux trophées

Eredivisie (championnat des Pays-Bas) : 27 titres

KNVB Cup (Coupe des Pays-Bas) : 11 titres

Ligue des champions de l’UEFA / Coupe d’Europe : 1 titre (1988)

UEFA Europa League / Coupe UEFA : 1 titre (1978)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Plus grand nombre de buts : Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Titre de champion le plus précoce de l’histoire

Le 5 avril 2026, le PSV a remporté le titre d’Eredivisie 2025-26 avec cinq journées d’avance. Cela a battu le précédent record calendaire du titre le plus tôt jamais remporté dans l’histoire néerlandaise, que le PSV avait déjà établi le 8 avril 1978.

Le triplé de 1988

Sous la direction du maître tacticien Guus Hiddink, la saison 1987-88 représente le sommet absolu de l’histoire du PSV. Cette équipe, qui comptait des icônes comme Ronald Koeman, Eric Gerets et Hans van Breukelen, a remporté l’Eredivisie et la KNVB Cup avant de battre Benfica aux tirs au but pour soulever la Coupe d’Europe. Elle reste la dernière équipe néerlandaise à avoir réalisé le triplé continental.

Le tremplin ultime

Le PSV est mondialement célèbre pour avoir identifié et lancé de véritables icônes du football mondial. Parmi les légendes qui y ont connu leur première grande percée européenne ou s’y sont développées figurent : Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy et Jaap Stam.











