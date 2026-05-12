Alors que la saison 2025/2026 entre dans sa phase décisive, la demande de billets pour le PSG atteint son paroxysme.

Après une victoire spectaculaire 6-5 sur l'ensemble des deux matchs contre le Bayern Munich en demi-finales, le PSG s'est qualifié pour la finale de l'UEFA Champions League 2026 à Budapest.

Laissez GOAL vous accompagner pour obtenir votre place et vivre la rencontre sur place.

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Comment obtenir vos places pour le Paris Saint-Germain 2025/26 ?

La demande pour les dernières semaines de la saison est sans précédent.

La méthode la plus fiable pour obtenir des places consiste à se rendre sur le portail officiel de billetterie du PSG.

Toutefois, pour les rencontres de grande envergure telles que la finale de la Ligue des champions, les contingents officiels sont souvent réservés aux membres et aux abonnés.

Vente générale : les billets classés « Grand Public » sont théoriquement accessibles à tous, mais ils partent généralement en quelques minutes pour les dernières rencontres.

les billets classés « Grand Public » sont théoriquement accessibles à tous, mais ils partent généralement en quelques minutes pour les dernières rencontres. Marché secondaire : lorsque les canaux officiels sont épuisés, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub ou Viagogo. En raison de l’enjeu de la finale de la Ligue des champions à venir, les prix sur ces sites démarrent actuellement autour de 275 €.

Combien coûtent les billets pour le Paris Saint-Germain en 2025/26 ?

Pour les matches au Parc des Princes, les tarifs officiels pour les adultes oscillent entre 40 € et 280 € selon la catégorie de places et l’adversaire.

Le tarif varie selon l’adversaire et l’emplacement choisi. Les places les moins chères, situées en tribune Virage Boulogne derrière les buts, sont proposées à partir de 40 €.

Pour rester informé des disponibilités et des tarifs, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club. Des places sont actuellement proposées sur des plateformes de revente telles que, à partir de 79 €.

À l’instar de la plupart des clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain applique une tarification différenciée selon les tranches d’âge (adultes, juniors et seniors), même si ces dernières peuvent varier d’une formation à l’autre.

L’emplacement des sièges dans l’enceinte fait également varier le tarif, les meilleures vues étant logiquement les plus onéreuses. Enfin, les affiches de prestige, à l’image du classique PSG-Marseille, sont classées en catégorie supérieure et voient leurs prix s’envoler en conséquence.

Histoire du Parc des Princes

Le Parc des Princes est un stade de football entièrement équipé de sièges situé à Paris, en France, qui a ouvert ses portes en 1972. Il se trouve au sud-ouest de la capitale française, près du Stade Jean-Bouin et du Stade Roland Garros. D’une capacité de 47 929 places, il sert d’écrin au Paris Saint-Germain depuis 1974. Avant l’ouverture du Stade de France en 1998, le Parc accueillait également les équipes nationales françaises de football et de rugby à XV.

L’enceinte a accueilli plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA et du Championnat d’Europe de l’UEFA, ainsi que trois finales de la Coupe d’Europe en 1956, 1975 et 1981.