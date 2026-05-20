Comment acheter des billets pour le match Uruguay - Espagne : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio Akron et plus encore

Le 26 juin s’annonce comme l’un des temps forts de la Coupe du monde 2026. Le groupe H offre un choc de prestige entre l’Uruguay et l’Espagne, attendu à l’Estadio Akron, au Mexique.

Outre l’affrontement entre deux des nations les plus prestigieuses du ballon rond, toutes deux soutenues par un public fervent, cette rencontre clôturera la phase de groupes pour les deux sélections. Son issue devrait donc déterminer qui prendra la première place du classement.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Uruguay - Espagne à Zapopan (Guadalajara), notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date se joue le match de Coupe du monde Uruguay-Espagne ?

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Uruguay - Arabie saoudite (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Dimanche 21 juin Uruguay vs Cap-Vert (18 h HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Espagne vs Cap-Vert (12 h, HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Dimanche 21 juin Espagne vs Arabie saoudite (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Vendredi 26 juin Espagne vs Uruguay (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Uruguay-Espagne de la Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 peuvent être achetés sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière opportunité officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Vous n’avez pas pu obtenir de billet lors des premières phases de vente ? Voici les options de revente :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Uruguay-Espagne de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 60 à 620 dollars.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente agréées comme StubHub.

Bilan des confrontations directes entre l'Uruguay et l'Espagne.

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Où se déroule le match Uruguay-Espagne ?

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, à proximité de Guadalajara.

Inauguré en 2010, il sert de cadre aux rencontres du C.D. Guadalajara, formation de la Liga MX.

Outre le football, l’enceinte a accueilli divers autres événements sportifs et culturels.

Des artistes de renom comme Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira y ont donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe Canelo Álvarez y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'Estadio Akron disposera d'une capacité de 48 000 spectateurs. Outre la rencontre Uruguay-Espagne, l'Estadio Akron accueillera trois autres matchs de la phase de groupes.

Pronostic Uruguay - Espagne pour la Coupe du monde

Les supporters espagnols se souviennent encore avec émotion de la période faste de quatre ans durant laquelle leur équipe a régné en maître : championne d’Europe en 2008, championne du monde en 2010, puis de nouveau championne d’Europe en 2012.

Si la Roja s’est imposée comme l’une des meilleures nations européennes, trustant trois titres continentaux au cours des deux dernières décennies, elle n’a pas réussi à confirmer au plus haut niveau international.

Étonnamment, la Roja n’a récolté que trois succès en phase finale de Coupe du monde (sans jamais dépasser les huitièmes) depuis son triomphe de 2010.

Les coéquipiers de Sergio Busquets n’ont pas passé le premier tour en 2014, puis ont été éliminés au stade des huitièmes en 2018 et 2022.

La « brigade rouge » aborde la phase finale en pleine forme et avec l’intention de redresser la barre en Amérique du Nord. Depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en match amical à Londres en mars 2024, l’Espagne reste sur une série impressionnante de 28 matchs sans défaite.

L’Uruguay possède également une longue et illustre histoire en Coupe du monde. Il a organisé et remporté le tout premier tournoi en 1930, puis s’est imposé une deuxième fois vingt ans plus tard, lorsque la compétition est revenue en Amérique du Sud, au Brésil en 1950.

Sous la houlette de Marcelo Bielsa, entraîneur expérimenté tant en club qu’en sélection, la Celeste espère briller en Amérique du Nord et éviter une deuxième élimination précoce consécutive, une première dans son histoire.

Bien que l’Uruguay et l’Espagne ne se soient pas affrontés depuis 2013, cette rencontre sera leur onzième duel. Les Sud-Américains n’ont encore jamais goûté à la victoire, comptant cinq nuls et cinq défaites. Les deux précédentes oppositions en Coupe du monde, en 1950 et 1990, s’étaient conclues par des matchs nuls.