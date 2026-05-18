L'Uruguay poursuivra sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Cap-Vert le 21 juin au Hard Rock Stadium, à Miami.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Uruguay - Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. H Hard Rock Stadium

Calendrier des matchs de groupe de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium (Miami) Billets Dimanche 21 juin Uruguay - Cap-Vert Hard Rock Stadium (Miami) Billets Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Calendrier des matchs de groupe du Cap-Vert pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 21 juin 2025 Uruguay vs Cap-Vert Hard Rock Stadium, Miami Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment se procurer des places pour le match Uruguay - Cap-Vert ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées ; les tarifs peuvent toutefois s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Uruguay - Cap-Vert ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Uruguay-Cap-Vert à Miami, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères sont proposées autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures du stade.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Miami, destination mondiale de premier plan et base majeure de l’équipe hôte, devrait enregistrer une demande locale exceptionnellement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, se procurer rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Où se déroule le match Uruguay - Cap-Vert ?

Le match Uruguay - Cap-Vert se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami.

Pour la Coupe du monde 2026, l’arène offrira environ 65 000 places.

Situé à Miami Gardens, en Floride, l’équipement a bénéficié d’une rénovation de 550 millions de dollars pour devenir un complexe footballistique de classe mondiale.

La verrière extérieure, qui protège 90 % des sièges du soleil et de la pluie tout en laissant le terrain à ciel ouvert, constitue l’élément le plus emblématique de cette transformation.

Le stade est également équipé de quatre écrans géants haute définition placés aux quatre coins de l’anneau supérieur, offrant une vision dégagée des ralentis depuis tous les points de vue.

Malgré son envergure, la rénovation a permis de rapprocher les tribunes de 7,6 mètres de la pelouse, générant une ambiance électrique et intimiste qui réduit la distance entre les supporters et l’action intense se déroulant sur la pelouse.