Comment acheter des billets pour le match Turquie - Paraguay : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Levi's Stadium et plus encore

La Turquie et le Paraguay s’affrontent lors de la Coupe du monde 2026, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

À quelle date est prévu le match Turquie - Paraguay dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 Turquie - Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Turquie - États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis - Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Billets 19 juin 2026 Turquie - Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment se procurer des places pour le match Turquie - Paraguay ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires, sont désormais closes. La demande record a fortement réduit la disponibilité des billets lors des phases initiales de vente.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Turquie – Paraguay ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour le match Turquie - Paraguay, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haute) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ – 1 300 $

Catégorie 1 (bas de tribune / ligne de touche) : 1 500 $ – 3 500 $

Espaces d’accueil et VIP : à partir de 4 000 $.

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. La Californie, destination mondiale de premier plan et vivier de l’équipe hôte, devrait générer une demande locale particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive au Levi’s Stadium, la meilleure stratégie est donc de se procurer sans tarder les billets de catégorie 3 encore disponibles.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Levi's Stadium

Le Levi’s Stadium est reconnu comme l’un des stades les plus respectueux de l’environnement au monde, grâce à son toit végétalisé et à ses panneaux solaires qui assurent l’autosuffisance énergétique les jours de match.

Il peut être agrandi pour accueillir environ 71 000 spectateurs lors des grands matchs internationaux de football et accueillera six rencontres de la Coupe du monde 2026, dont un match des 16es de finale le 1er juillet.

Un toit végétalisé de 2 500 m² couronne la tour des loges, régule la température et offre un cadre esthétique unique aux images aériennes.

Siège de l’équipe de la Silicon Valley, l’enceinte est équipée d’une connexion Wi-Fi ultra-rapide, capable de soutenir les dizaines de milliers de supporters qui streament et partagent du contenu en même temps.