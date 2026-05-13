La Turquie et le Paraguay s’affrontent lors de la Coupe du monde 2026, alors que le groupe D entame sa deuxième journée.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

À quelle date est prévu le match Turquie - Paraguay dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Turquie vs États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment se procurer des places pour le match Turquie – Paraguay ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont désormais closes. La demande record a fortement réduit la disponibilité des billets lors des premières phases.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Turquie – Paraguay ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Turquie-Paraguay, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour un dernier match de groupe décisif, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. La Californie, destination mondiale de premier plan et base majeure de l’équipe hôte, devrait enregistrer une demande locale particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive au Levi’s Stadium, se procurer rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le Levi’s Stadium

Le Levi’s Stadium est reconnu comme l’un des stades les plus respectueux de l’environnement au monde, grâce à son toit végétalisé et à ses panneaux solaires qui assurent l’autosuffisance énergétique les jours de match.

Il peut être agrandi pour accueillir environ 71 000 spectateurs lors des grands matchs internationaux. Il accueillera six rencontres de la Coupe du monde 2026, dont un 16^e de finale le 1^(er) juillet.

Un toit végétalisé de 2 500 m² couronne la tour des loges, régule la température et offre un cadre esthétique unique aux images aériennes.

Fleuron de la Silicon Valley, il offre l’une des connexions Wi-Fi les plus rapides du monde sportif, capable de soutenir le streaming vidéo et les partages simultanés de dizaines de milliers de supporters.