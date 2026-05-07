Comment acheter des billets pour le match Turquie - États-Unis : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et plus encore

L'équipe nationale masculine des États-Unis revient sur la côte ouest pour un match décisif contre la Turquie, qui s'annonce comme un dernier match de groupe crucial pour les co-organisateurs de la Coupe du monde 2026.

Portée par une génération de joueurs évoluant au plus haut niveau européen, l’USMNT entend bien exploiter son avantage à domicile pour asseoir son statut de puissance mondiale et passer la phase de groupes avec une efficacité clinique.

De leur côté, les Turcs, forts d’une technique affûtée et d’une compétitivité à toute épreuve, entendent bien jouer les trouble-fête. Après s’être imposés comme une force redoutable du football européen, ils peuvent compter sur un public passionné qui transformera le SoFi Stadium en terrain neutre.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Turquie - États-Unis : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Turquie - États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Turquie vs États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier des matchs des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Billets 19 juin 2025 États-Unis vs Australie Lumen Field, Seattle Billet 26 juin 2026 Turquie vs États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Comment se procurer des places pour Turquie – États-Unis ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Turquie - États-Unis ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour le match Turquie-États-Unis à Los Angeles, les places les moins chères sont actuellement les plus prisées par les supporters au budget limité. Comme la nation hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Los Angeles étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre de haut niveau au SoFi Stadium, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Turquie - États-Unis

Tout ce qu'il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le Los Angeles Stadium, connu sous le nom commercial de SoFi Stadium, est une merveille d’ingénierie moderne et la pièce maîtresse du complexe de divertissement Hollywood Park.

Situé à Inglewood, en Californie, il s’agit du premier stade hybride (intérieur-extérieur) de ce type, équipé d’une verrière sophistiquée en ETFE qui laisse la lumière naturelle inonder le terrain tout en protégeant les spectateurs des intempéries. Le site est mondialement connu pour son « Infinity Screen » signé Samsung, un écran vidéo 4K à 360 degrés et double face suspendu au-dessus de la pelouse, offrant à chaque supporter une vue d’une netteté cristalline sur l’action.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 70 000 places. Malgré son empreinte au sol imposante, la conception architecturale prévoit des gradins en pente raide qui rapprochent les supporters du terrain, créant ainsi une atmosphère électrique et intime pour les matchs les plus prestigieux du tournoi.