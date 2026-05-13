Comment acheter des billets pour le match Tunisie - Pays-Bas : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le GEHA Field at Arrowhead et plus encore

Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Tunisie affrontera les Pays-Bas au GEHA Field at Arrowhead Stadium, à Kansas City, le 25 juin.

Les Pays-Bas, souvent cités parmi les favoris de la compétition, y affronteront une Tunisie déterminée à briller sur la plus grande scène du football. La demande de billets devrait donc s’intensifier à mesure que l’échéance approche.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux formules hospitalité en passant par les détails du stade et les canaux de réservation en ligne, avant que les meilleures catégories ne disparaissent.

Quand a lieu le match Tunisie - Pays-Bas ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 25 juin 2026 – 20h00 Tunisie - Pays-Bas GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA Monterrey, Mexique Billets 20 juin 2026 Tunisie vs Japon Stade BBVA de Monterrey, Mexique Billets 25 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, États-Unis Billets

Calendrier des matchs des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu et ville Statut 14 juin 2026 Pays-Bas – Japon AT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX Billets 20 juin 2026 Pays-Bas - Suède NRG Stadium, Houston, TX Billets 25 juin 2026 Tunisie - Pays-Bas GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri Billets

Comment obtenir vos billets pour Tunisie - Pays-Bas ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Tunisie - Pays-Bas de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Vente officielle de billets par la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de ses billets par phases successives, incluant des tirages au sort et une dernière phase de vente selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de ses billets par phases successives, incluant des tirages au sort et une dernière phase de vente selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente certifiés directement via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente certifiés directement via la plateforme officielle de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub demeurent une option de contournement pour obtenir des places pour les rencontres affichant complet.

des plateformes telles que StubHub demeurent une option de contournement pour obtenir des places pour les rencontres affichant complet. Offres d’hospitalité : les formules premium incluent des places de luxe, l’accès à des salons privés, des repas gastronomiques et des expériences exclusives le jour de match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Les supporters souhaitant obtenir les tarifs les plus avantageux, notamment pour les rencontres impliquant de grandes nations européennes comme les Pays-Bas, ont intérêt à réserver leurs places dès que possible.

Combien coûtent les billets pour Tunisie - Pays-Bas ?

La FIFA a adopté une tarification dynamique pour le Mondial 2026 : les tarifs varient selon la catégorie de siège, la demande et la phase de la compétition.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent le moyen le moins onéreux d’assister à la Coupe du monde en direct, mais les affiches impliquant de grandes nations comme les Pays-Bas devraient générer une forte demande, aussi bien sur les plateformes officielles que sur les sites de revente.

Les places les moins chères pour le match Tunisie-Pays-Bas sont actuellement estimées entre 80 et 150 dollars environ, selon la catégorie de siège et la disponibilité restante.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 420 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 300 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 220 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Pour dénicher les tarifs les plus avantageux, il est conseillé de surveiller fréquemment les plateformes de revente, les prix pouvant fluctuer fortement à l’approche du jour du match.

Tout ce que vous devez savoir sur le GEHA Field at Arrowhead Stadium

Le match Tunisie - Pays-Bas se tiendra au GEHA Field at Arrowhead Stadium, à Kansas City (Missouri), l’un des stades les plus bruyants et les plus emblématiques des États-Unis.

Principalement connu comme l’antre des Kansas City Chiefs de la NFL, l’Arrowhead Stadium s’est forgé une réputation mondiale grâce à son ambiance électrique et à son public passionné.

L’enceinte doit accueillir plus de 70 000 spectateurs lors des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA, ce qui en fait l’un des sites majeurs du tournoi 2026.

L’ambiance s’annonce électrique : les supporters néerlandais, toujours nombreux lors des grands rendez-vous, devraient faire face à des fans tunisiens réputés pour leur passion et leur enthousiasme.