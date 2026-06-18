Comment acheter des billets pour le match Tunisie - Japon : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio BBVA et plus encore

Le match Tunisie-Japon, qui se tiendra au Mexique, est l’un des chocs intercontinentaux les plus attendus de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Vous pourriez assister à cette rencontre à l’Estadio BBVA (stade de Monterrey).

Le Japon, qui confirme son statut de puissance asiatique, affrontera la Tunisie et ses supporters parmi les plus fervents d’Afrique. Une victoire ici pourrait offrir à l’une ou l’autre sélection un billet pour les seizièmes de finale.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Tunisie - Japon : tarifs, détails sur le stade et canaux officiels de réservation avant la rupture de stock.

Quand a lieu le match Tunisie - Japon ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Samedi 20 juin (22 h CST) Tunisie - Japon Estadio BBVA (Monterrey, Mexique) Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets Dimanche 14 juin Suède - Tunisie (5-1) Estadio BBVA (Monterrey, Mexique) N/A Samedi 20 juin Tunisie - Japon Stade BBVA (Monterrey, Mexique) Billets Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (2-2) AT&T Stadium (Arlington) N/A Samedi 20 juin Tunisie - Japon Estadio Monterrey (Monterrey, Mexique) Billets Jeudi 25 juin Japon - Suède AT&T Stadium (Arlington) Billets

Comment obtenir des billets pour le match Tunisie - Japon de la Coupe du monde

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, elle constitue le canal agréé principal permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, elle constitue le canal agréé principal permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les plateformes derevente comme StubHub peuvent aussi proposer des places de dernière minute, mais vérifiez toujours les conditions de vente avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match Tunisie - Japon de la Coupe du monde ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA

Le match Tunisie - Japon se tiendra à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des plus grands stades de football du Mexique et antre du club de Monterrey, poids lourd de la Liga MX.

Réputé pour son architecture moderne et son ambiance électrique, l’antre des Rayados fait partie des sites phares sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé à Guadalupe, dans l’agglomération de Monterrey, il pourra accueillir plus de 50 000 supporters durant la Coupe du monde.

Les supporters présents pour Tunisie - Japon profiteront de :

Des systèmes modernes de billetterie dématérialisée

Des espaces de restauration et d’accueil haut de gamme

Des angles de vue de grande qualité dans tout le stade

Des places VIP et des prestations d’accueil haut de gamme

Un accès simplifié depuis le centre-ville de Monterrey et l’aéroport international de Monterrey

Des zones dédiées aux transports en commun et au covoiturage sont aménagées les jours de match.

Monterrey s’annonce comme l’un des chaudrons les plus animés de la compétition, porté par les nombreux supporters tunisiens et japonais, réputés pour leur ferveur le jour de match.