Comment acheter des billets pour le match Suisse - Canada : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

La Suisse retrouve la côte Pacifique pour un match décisif face au Canada, rencontre qui s’annonce comme l’affrontement clé du groupe B de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Suisse-Canada : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Suisse-Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Suisse pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Suisse - Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada BC Place, Vancouver Billets

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto Billets 19 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada BC Place, Vancouver Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour Suisse-Canada ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour le match Suisse-Canada à Vancouver, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme l’équipe du pays coorganisateur entre en lice pour une rencontre décisive de la phase de groupes, la demande devrait être l’une des plus élevées de tous les matchs disputés dans le Grand Nord blanc.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 450 à 600 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 450 $ – 850 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 900 $ – 1 500 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 800 $ – 3 800 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 500 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché. Vancouver étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au BC Place de Vancouver, se procurer rapidement les billets disponibles de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le BC Place

L’enceinte de Vancouver, officiellement dénommée BC Place pour la compétition, constitue la principale destination sportive de l’Ouest canadien.

Situé en plein centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, l’équipement est célèbre pour son écran vidéo 4K suspendu au-dessus du terrain – le deuxième plus grand d’Amérique du Nord – offrant à chaque supporter une vue cristalline sur les diffusions et l’action en direct.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 54 000 places.