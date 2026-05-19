Comment acheter des billets pour le match Suisse - Bosnie : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et plus encore

La Suisse affrontera la Bosnie-Herzégovine lors de la deuxième journée du groupe B des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le match se tiendra en Californie le 18 juin, avec un coup d’envoi fixé à 23h00, heure de la côte Est.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Suisse-Bosnie : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Suisse - Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs de la Suisse dans les groupes de la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara, États-Unis Billets 18 juin 2026 Suisse - Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood, États-Unis Billets 24 juin 2026 Suisse - Canada BC Place, Vancouver, Canada Billets

Calendrier des matchs de groupe de la Bosnie pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets 12 juin 2026 Canada - Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto, Canada Billets 18 juin 2026 Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood, États-Unis Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Lumen Field, Seattle, États-Unis Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Suisse - Bosnie ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour Suisse-Bosnie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Suisse-Bosnie disputée en Californie, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme la nation hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. La Californie, destination mondiale de premier plan et base majeure de l’équipe hôte, devrait générer une demande locale exceptionnellement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face Suisse - Bosnie

SUI Dernier match BIH 0 0 Nul 1 Suisse 0 - 2 Bosnie Hérzégovine 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Où se déroule le match Suisse vs Bosnie ?

Le match Suisse vs Bosnie-Herzégovine se déroulera au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie.

Cette merveille d’ingénierie moderne est la pièce maîtresse du complexe de divertissement Hollywood Park.

Situé à Inglewood, en Californie, il s’agit du premier stade hybride (intérieur-extérieur) de ce type, doté d’une verrière sophistiquée en ETFE qui laisse la lumière naturelle inonder le terrain tout en protégeant les spectateurs des intempéries. Le site est mondialement connu pour son « Infinity Screen » signé Samsung, un écran vidéo 4K à 360 degrés et double face suspendu au-dessus du terrain, garantissant à chaque supporter une vue d’une netteté cristalline sur l’action.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 70 000 places. Malgré son empreinte au sol imposante, la conception architecturale prévoit des gradins en pente raide qui rapprochent les supporters du terrain, créant ainsi une atmosphère électrique et intime pour les matchs les plus prestigieux du tournoi.