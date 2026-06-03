La Coupe du monde de la FIFA 2026 poursuit son parcours en Amérique du Nord avec un match passionnant de la phase de groupes qui oppose la Suède à la Tunisie à l’Estadio BBVA de Monterrey.

Ce duel met aux prises deux écoles de jeu contrastées : la Suède, structurée, physique et disciplinée, face à la Tunisie, intense, bien organisée défensivement et capable de transitions rapides capables de déstabiliser n’importe quel adversaire en verve.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Suède - Tunisie : tarifs, points de vente, formules hospitalité et astuces pour dénicher les places les moins chères avant qu’elles ne disparaissent.

Quand a lieu le match Suède - Tunisie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Suède pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Suède vs Japon AT&T Stadium, Texas Billets 25 juin 2026 Suède - Pays-Bas NRG Stadium, NRG Park – Adresse du complexe Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas Stade BBVA, Monterrey Billets 25 juin 2026 Tunisie vs Japon GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Billets

Comment obtenir des billets pour le match Suède - Tunisie ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leur place, mais la demande devrait être forte et les stocks s’épuiser rapidement à mesure que le coup d’envoi approche.

Vente officielle de la FIFA : les billets restants sont mis en vente par phases, selon la règle du « premier arrivé, premier servi », via la plateforme officielle de la FIFA.

les billets restants sont mis en vente par phases, selon la règle du « premier arrivé, premier servi », via la plateforme officielle de la FIFA. Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres fans, au prix facial, via le système officiel de revente.

les supporters peuvent acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres fans, au prix facial, via le système officiel de revente. Plateformes de revente : des sites alternatifs tels que StubHub proposent les billets restants et gèrent la revente lorsque le stock officiel est épuisé.

des sites alternatifs tels que StubHub proposent les billets restants et gèrent la revente lorsque le stock officiel est épuisé. Forfaits hospitalité : ces offres premium incluent des places VIP, l’accès à des salons exclusifs, des services de restauration et une expérience enrichie le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde sont dématérialisés et gérés via l’application officielle de billetterie de la FIFA, donc les supporters doivent impérativement disposer d’un accès mobile pour entrer dans le stade.

Combien coûtent les billets pour Suède - Tunisie ?

Les tarifs varient selon la catégorie, la demande et l’emplacement des sièges au sein de l’Estadio BBVA.

Les places les moins chères pour les rencontres de la phase de groupes commencent aux alentours de 60 USD, mais les tarifs peuvent flamber à mesure que la date du match approche, sous l’effet de la demande.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA.

L’Estadio BBVA de Monterrey figure parmi les infrastructures les plus modernes du Mexique et accueillera des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Réputé pour son architecture saisissante et son cadre montagneux, ce stade offre l'une des expériences les plus spectaculaires du tournoi les jours de match.

Avec ses plus de 50 000 places, il promet une ambiance électrique pour le match Suède-Tunisie, d’autant plus que les supporters sont présents en nombre depuis les deux continents.