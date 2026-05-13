Comment acheter des billets pour le match Sénégal - Irak : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un rendez-vous majeur du football international, avec un match phare entre le Sénégal et l’Irak, programmé le 26 juin au BMO Field de Toronto.

Toronto, qui s’annonce comme l’une des villes hôtes les plus animées de la compétition, pourrait voir la demande de billets pour le BMO Field grimper rapidement à l’approche du match.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux formules hospitalité en passant par les détails du stade.

Quand le match Sénégal - Irak aura-t-il lieu ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 26 juin 2026 – 19h00 Sénégal vs Irak BMO Field, Toronto Billets

Calendrier du Sénégal pour la Coupe du monde 2026

Suivez les Lions de la Teranga dans leur parcours au sein du Groupe I.

Date Calendrier Lieu et ville Billets 16 juin 2026 France - Sénégal MetLife Stadium , East Rutherford, NJ, États-Unis Billets 22 juin 2026 Norvège - Sénégal MetLife Stadium , East Rutherford, NJ, États-Unis Billets 26 juin 2026 Sénégal vs Irak BMO Field, Toronto, Canada Billets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston/Foxborough, États-Unis) Billets 22 juin 2026 France – Irak Lincoln Financial Field (Philadelphie, États-Unis) Billets 26 juin 2026 Sénégal vs Irak BMO Field (Toronto, Canada) Billets

Comment obtenir vos billets pour le match Sénégal - Irak ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Sénégal - Irak de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA commercialise ses billets par phases, avant le début de la compétition, via des tirages au sort et des périodes de vente « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA commercialise ses billets par phases, avant le début de la compétition, via des tirages au sort et des périodes de vente « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub offrent une voie alternative pour se procurer des places pour les rencontres affichant complet.

des plateformes comme StubHub offrent une voie alternative pour se procurer des places pour les rencontres affichant complet. Forfaits hospitalité : ces offres premium incluent des places de luxe, un accès VIP, des expériences gastronomiques et une hospitalité exclusive le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 devraient être dématérialisés et délivrés via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

Pour obtenir les places les moins chères du match Sénégal - Irak, il est conseillé de réserver dès maintenant afin d’éviter la hausse des prix liée à la demande de revente à l’approche du tournoi.

Quel est le prix des billets pour Sénégal - Irak ?

La FIFA a adopté une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : le prix des billets varie selon la demande, la catégorie de place et la phase de la compétition.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’un des moyens les plus abordables de vivre la Coupe du monde de la FIFA en direct, surtout pour les supporters qui se positionnent dès les premières phases de vente et optent pour les catégories de places les moins chères.

Les places les moins chères pour la rencontre Sénégal-Irak sont actuellement estimées entre 70 et 150 dollars environ, selon la catégorie de siège et l’évolution de la demande sur le marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Pour les supporters qui cherchent les places les moins chères, il est conseillé de vérifier régulièrement la disponibilité, car les prix de revente peuvent fluctuer rapidement en fonction de la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur le BMO Field

Le match Sénégal - Irak se tiendra au BMO Field de Toronto, l’une des enceintes footballistiques les plus réputées du Canada et antre du Toronto FC.

Situé près du centre-ville de Toronto, ce stade a déjà accueilli de grands matchs internationaux, des rencontres de MLS et divers événements sportifs mondiaux, ce qui en fait un site clé pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Grâce à des travaux d’agrandissement spécifiques au tournoi, il pourra accueillir plus de 45 000 spectateurs durant la Coupe du monde.

Avec les nombreux supporters sénégalais et irakiens attendus, l’ambiance promet d’être l’une des plus chaudes de la phase de groupes.