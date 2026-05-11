La République tchèque se rend à Mexico pour un match décisif contre le Mexique, qui s’annonce comme l’une des rencontres cruciales du groupe A de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match République tchèque - Mexique lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la République tchèque pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 25 juin 2026 République tchèque vs Mexique Stade Azteca, Mexique Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Mexique

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 19 juin 2026 Mexique vs Corée du Sud Stade Akron, Zapopan Billets 25 juin 2026 République tchèque - Mexique Stade Azteca, Mexico Billets

Comment se procurer des places pour République tchèque – Mexique ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter des billets directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match République tchèque - Mexique ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre République tchèque - Mexique, disputée à Mexico, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme la nation hôte entre en lice au légendaire Estadio Azteca pour un match décisif du groupe A, la demande devrait être l’une des plus élevées de tout le premier tour.

Actuellement, les places les moins chères oscillent entre environ 1 170 et 1 950 dollars sur les plateformes de revente, reflet d’une demande extrêmement forte pour les matchs à domicile du Mexique.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 1 170 $ – 2 250 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 2 300 $ – 3 500 $

Catégorie 1 (niveau inférieur, sur le côté du terrain) : 3 800 $ – 5 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 6 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Mexico, cœur battant du tournoi et principale base d’appui pour El Tri, devrait enregistrer une demande locale record. Pour les supporters souhaitant vivre cette rencontre historique à enjeu élevé, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Estadio Azteca

Le stade de Mexico, connu sous le nom commercial d’Estadio Azteca (désigné comme Mexico City Stadium pour la compétition), est une cathédrale légendaire du football mondial et le cœur historique de la culture sportive mexicaine.

Situé dans le quartier de Santa Úrsula, il est le premier stade de l’histoire à avoir accueilli trois éditions différentes de la Coupe du monde de la FIFA. Il est mondialement connu pour son architecture imposante et son altitude unique, à plus de 2 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Sa caractéristique la plus emblématique est son immense toit en porte-à-faux qui surplombe la plupart des tribunes ; conçu pour capter le son, il crée un mur de bruit intimidant devenu la marque de fabrique des matchs de l’équipe nationale mexicaine.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 83 000 places.