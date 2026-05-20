Comment acheter des billets pour le match République tchèque - Afrique du Sud : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Mercedes-Benz Stadium et plus encore

La République tchèque se rend en Afrique du Sud pour un match décisif du groupe A contre l'Afrique du Sud, rencontre cruciale du deuxième tour de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations utiles sur le stade.

Quand se tiendra la rencontre République tchèque - Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la République tchèque pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 25 juin 2026 République tchèque vs Mexique Stade Azteca, Mexico Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 République tchèque vs Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 25 juin 2026 Afrique du Sud – Corée du Sud Estadio BBVA, Guadalupe Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre République tchèque – Afrique du Sud ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et propose des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match République tchèque - Afrique du Sud ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre République tchèque - Afrique du Sud, à Atlanta, les places les moins chères sont actuellement privilégiées par les supporters disposant d’un budget limité. Alors que les deux équipes s’affrontent dans un match crucial du groupe A au Mercedes-Benz Stadium, la demande devrait rester élevée, notamment grâce à la présence de importantes communautés internationales dans le Sud-Est.

Actuellement, les places officielles les moins chères, situées en tribune supérieure, coûtent environ 120 à 200 dollars. Sur le marché secondaire, les prix d’entrée de gamme démarrent autour de 450 à 600 dollars à mesure que la compétition progresse.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (bas de tribune / ligne de touche) : 1 000 $ – 2 200 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 000 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Atlanta étant un carrefour de transport majeur et la rencontre une étape cruciale pour les deux nations en phase à élimination directe, la demande locale et des visiteurs s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre au Mercedes-Benz Stadium, se procurer rapidement les billets de catégorie 3 encore disponibles constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Le stade de Géorgie, officiellement dénommé Atlanta Stadium et commercialement connu sous le nom de Mercedes-Benz Stadium pour la compétition, est un chef-d’œuvre d’innovation architecturale et le premier stade de sport professionnel en Amérique du Nord à avoir obtenu la certification LEED Platine.

Situé en plein centre-ville d’Atlanta, il est équipé d’un toit rétractable unique, composé de huit panneaux triangulaires translucides qui se déplacent de concert pour créer un effet visuel rappelant l’ouverture et la fermeture d’un obturateur de caméra.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade disposera d’une capacité d’accueil d’environ 75 000 places.