Le rêve anglais de disputer la finale de la Coupe du monde de la FIFA s'est brisé en demi-finale. Malgré un parcours remarquable, les « Three Lions » de Thomas Tuchel, en pleine progression, se sont inclinés 1-2 face à l'Argentine à Atlanta.

Les Three Lions affronteront tout de même leur rival historique, la France, lors du matchpour la troisième place au Miami Stadium.

La course au Soulier d’or reste indécise : Harry Kane et Jude Bellingham, co-meilleurs buteurs anglais avec 6 réalisations, tentent de rattraper Kylian Mbappé (8 buts) et Lionel Messi (9 buts).

Résultats de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Angleterre s'est imposée 2-1 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre (18 h CST) Estadio Azteca, Mexico Victoire de l’Angleterre 3-2 Samedi 10 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Victoire de l’Angleterre 2-1 (a.p.) Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine (15 h, heure de l'Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 1-2 Samedi 18 juillet Angleterre - France Hard Rock Stadium, Miami Gardens Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Angleterre

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas un tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas un tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, mais il est essentiel de vérifier au préalable les conditions générales de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la Coupe du Monde 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît désormais son calendrier : si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet, elle disputera ses matches aux dates, heures et lieux suivants.

Après sa victoire en quart de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rendra à Atlanta pour défier l’Argentine mercredi 15 juillet.

Les deux équipes se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962. Si l’Angleterre a connu des revers retentissants en 1986 (la « Main de Dieu » de Maradona) et en 1998 (exclusion de Beckham), les Three Lions mènent tout de même au bilan des confrontations officielles, avec trois victoires contre deux.

En cas de succès, les Three Lions défieront la France ou l’Espagne en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Stade Possible Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Angleterre - Argentine Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, tous deux auteurs de six réalisations, restent en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Kylian Mbappé (France) 8 prochain match : Espagne – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre l’Angleterre – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 Éliminé Harry Kane (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Jude Bellingham (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières journées des qualifications pour la Coupe du monde, notamment des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a pris de l'assurance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais espèrent désormais que soixante ans d’attente toucheront enfin à leur fin.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes ainsi que les stades qui accueilleront les matchs :