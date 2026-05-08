Comment acheter des billets pour le match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde : TBC vs TBC, informations sur le Hard Rock Stadium et plus encore

La Coupe du monde 2026 atteindra son apogée à la mi-juillet. La finale est programmée au New Jersey le dimanche 19, tandis que le match pour la troisième place se tiendra le samedi 18 à Miami.

Inscrit au programme depuis 1954, ce rendez-vous offre souvent un spectacle offensif : on y voit au moins deux buts à chaque édition depuis plus de trente ans. Quel que soit le duo de finalistes, la rencontre s’annonce donc incontournable.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places : procédure d’achat, tarifs et autres détails pratiques.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Date Programme (horaire du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 18 juillet Coupe du monde – Match pour la 3^e place (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la rencontre disputée à Miami, qui décidera de la troisième place de la Coupe du monde 2026, s’échelonnent de 165 à 1 125 dollars selon la catégorie d’assise.

La FIFA a défini plusieurs catégories tarifaires pour cette rencontre, détaillées ci-dessous :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (rangées supérieures et inférieures hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (rangées supérieures et inférieures hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement en haut de tribune, hors zones Catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement en haut de tribune, hors zones Catégories 1 et 2) Catégorie Supporter : 60 $ (réservée aux fans les plus fidèles via les fédérations nationales).

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA, ou les plateformes de revente agréées comme StubHub afin de connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent situé à Miami Gardens (Floride), est le théâtre de cette rencontre. Inauguré en 1987, il abrite les matchs des Miami Dolphins (NFL) et, depuis 2008, ceux des Miami Hurricanes (NCAA).

Ce stade polyvalent n’en est pas à son premier grand événement : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux Série mondiale de baseball (lorsque les Florida Marlins y évoluaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis Miami Open s’y tient chaque année, de même que le Grand Prix de F1 de Miami, qui utilise le parking du stade comme circuit temporaire.

En 2024, il a déjà accueilli la finale de la Copa América, que l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, a remportée 1-0 aux tirs au but face à la Colombie.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il affiche, à égalité avec un autre site, la plus faible capacité (65 000 places) parmi les 11 stades américains, l’enceinte de Miami abritera tout de même sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels ont été les résultats récents de cette rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde ?