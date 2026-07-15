La Coupe du monde 2026 atteint son apogée ce week-end. Avant la finale programmée dimanche 19 juillet au New Jersey, le match pour la troisième place se tiendra samedi 18 juillet à Miami.

La France, double championne du monde, y défiera son rival européen, l’Angleterre, pour la médaille de bronze. Les Bleus se sont inclinés 2-0 face à l’Espagne mardi, tandis que les Three Lions ont subi une défaite cruelle 2-1 face à l’Argentine mercredi, dans les arrêts de jeu.

Les contraintes tactiques étant souvent mises de côté dans ce match de classement, les supporters peuvent s’attendre à un spectacle ouvert et divertissant, alors que deux des meilleures équipes du monde chercheront à terminer le tournoi en beauté.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Comment se procurer des billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, mais il est essentiel de vérifier au préalable leurs conditions de vente.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la rencontre de la troisième place de la Coupe du monde 2026 à Miami variaient entre 165 et 1 125 dollars, selon la catégorie de place.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles des sélections nationales via leurs fédérations respectives)

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, les plateformes de revente telles que StubHub.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), abrite les Miami Dolphins de la NFL depuis 1987 et les Miami Hurricanes de la NCAA depuis 2008.

Ce stade n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements majeurs : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux World Series de la MLB (lorsque les Marlins de Floride y jouaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis de l’Open de Miami y est également organisé chaque année, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroule dans l’enceinte même du stade.

Ayant déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, l’enceinte est rodée pour les grands rendez-vous footballistiques. Il y a deux ans, une foule en délire a vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après un succès 1-0 aux prolongations contre la Colombie.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades nord-américains retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Bien qu’il dispose de l’une des plus petites capacités d’accueil (65 000 places) parmi les 11 sites américains, l’enceinte miamienne accueillera au total sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?