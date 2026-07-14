La Coupe du monde 2026 atteint son apogée ce week-end. Avant la finale programmée dimanche 19 juillet au New Jersey, le match pour la troisième place se tiendra samedi 18 juillet à Miami.

Après sa défaite face à l’Espagne en demi-finale mardi, la France, double championne du monde, défiera l’Angleterre ou l’Argentine pour la médaille de bronze.

Un match souvent décomplexé, où les contraintes tactiques s’effacent, promettant un spectacle ouvert et divertissant pour les supporters. Deux des meilleures équipes mondiales auront à cœur de conclure le tournoi en beauté.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Comment se procurer des billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte ; elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, en veillant à consulter au préalable les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la rencontre de Miami oscillent entre 165 et 1 125 dollars selon la catégorie de siège.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (essentiellement en tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (essentiellement en tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles des équipes via leurs fédérations nationales)

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail de billetterie de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, les plateformes de revente telles que StubHub.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), abrite les Miami Dolphins de la NFL depuis 1987 et les Miami Hurricanes universitaires depuis 2008.

Ce stade n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements majeurs : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux World Series de la MLB (à l’époque où les Florida Marlins y jouaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis du Miami Open y est également organisé chaque année, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroule dans l’enceinte même du stade.

Ayant déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, l’enceinte est rodée pour les grands rendez-vous footballistiques. Il y a deux ans, le public avait vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après un succès 1-0 aux prolongations contre la Colombie.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades nord-américains retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Bien qu’il dispose de l’une des plus petites capacités d’accueil (65 000 places) parmi les 11 sites américains, l’enceinte miamienne accueillera au total sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?