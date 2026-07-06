Comment acheter des billets pour le match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde : affrontements possibles, match pour la troisième place, informations sur le Hard Rock Stadium et plus encore

La Coupe du monde 2026 atteindra son apogée à la mi-juillet. Avant la finale programmée au New Jersey le dimanche 19, le match pour la troisième place se tiendra le samedi 18, et vous pourriez être à Miami pour assister à cette rencontre inaugurale.

Les affiches possibles pour cette rencontre de la troisième place réservent leur lot d’histoires captivantes. Selon l’issue des demi-finales, le Sunshine State pourrait ainsi accueillir soit une démonstration de force européenne impliquant des cadors comme la France, l’Espagne ou l’Angleterre, soit la célébration des outsiders les plus surprenants du tournoi, qu’il s’agisse du Maroc, de la Norvège ou des coorganisateurs américains.

Souvent décomplexé sur le plan tactique, ce match pour la troisième place promet un spectacle offensif et divertissant, deux des meilleures nations du ballon rond se disputant une place dans l’histoire de la Coupe du monde.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Date (coup d’envoi, heure locale) Rencontre (coup d’envoi local) Lieu Billets Samedi 18 juillet (17 h, heure de l’Est) Coupe du monde : match pour la troisième place – [France / Maroc / Portugal / Espagne / États-Unis / Belgique] contre [Norvège / Angleterre / Argentine / Égypte / Suisse / Colombie / Ghana] Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la rencontre de la troisième place de la Coupe du monde 2026 à Miami variaient entre 165 et 1 125 dollars, selon la catégorie de place.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (étages inférieurs et supérieurs hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (étages inférieurs et supérieurs hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles des équipes via leurs fédérations nationales)

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la FIFA et, pour vérifier les disponibilités, les plateformes de revente telles que StubHub.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), abrite les Miami Dolphins de la NFL depuis 1987 et les Miami Hurricanes de la NCAA depuis 2008.

Ce stade de Miami n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements majeurs : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux World Series de la MLB (à l’époque où les Florida Marlins y jouaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis du Miami Open y est également organisé chaque année, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroule dans l’enceinte même du stade.

Ayant déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, le stade est rodé pour les grands événements footballistiques. Il y a deux ans, le public avait vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après une victoire 1-0 aux prolongations contre la Colombie.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades nord-américains retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Bien qu’il dispose de l’une des plus petites capacités d’accueil (65 000 places) parmi les 11 sites américains, l’enceinte miamienne accueillera au total sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?