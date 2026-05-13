Le Portugalentamera sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo, le 17 juin à Houston (Texas).

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Portugal - RD Congo lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Colombie vs RD Congo Estadio Akron, Zapopan Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal – RD Congo ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal - RD Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Portugal-RD Congo à Houston, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Portugal - RD Congo

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade de Houston

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, l’un des sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026, sera rebaptisé Houston Stadium durant la compétition. Il accueillera sept rencontres, dont deux à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs.

Habituellement équipé d’une pelouse synthétique pour les rencontres de NFL, le stade est actuellement en cours de conversion vers une surface naturelle, conformément aux exigences de la FIFA. Ce changement s’accompagne d’un système d’aération « Sub-Air » conçu pour préserver la qualité du gazon malgré la chaleur texane.

Le toit rétractable de l’enceinte permet par ailleurs de réguler la température durant les étés humides de Houston.