Comment acheter des billets pour le match Portugal - Ouzbékistan : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le stade NRG, ventes de dernière minute et plus encore

Le Portugal poursuivra sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 face à l'Ouzbékistan à Houston, au Texas, le 23 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Portugal - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal - Ouzbékistan ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des phases initiales de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Portugal-Ouzbékistan à Houston, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, la meilleure stratégie consiste à se procurer dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3.

Affiche Portugal - Ouzbékistan

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade de Houston

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, est l’un des sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pendant la compétition, il sera officiellement appelé « Houston Stadium ». Il accueillera sept rencontres, dont deux à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs pour les matchs de la Coupe du monde.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les rencontres de NFL, le terrain est actuellement converti en gazon naturel, conformément aux exigences de la FIFA.

Son toit rétractable protège les spectateurs de l’humidité estivale de Houston.