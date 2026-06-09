Le Portugal poursuivra sa campagne dans le groupe K des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l'Ouzbékistan à Houston, au Texas, le 23 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Portugal - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal vs Ouzbékistan ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, surtout pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Portugal-Ouzbékistan à Houston, les places les moins chères sont actuellement les plus prisées par les supporters au budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour un dernier match de groupe décisif, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Portugal - Ouzbékistan

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le Houston Stadium

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, est l’une des principales enceintes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pendant la compétition, il sera officiellement dénommé Houston Stadium. Il accueillera sept rencontres, dont deux à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs pour les matchs du Mondial.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les rencontres de NFL, elle est actuellement en cours de conversion en terrain naturel, conformément aux exigences de la FIFA.

Son toit rétractable protège les spectateurs de l’humidité estivale de Houston.