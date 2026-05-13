Le Portugal poursuivra sa campagne dans le groupe K des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l'Ouzbékistan à Houston, au Texas, le 23 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Portugal - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal - Ouzbékistan ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Portugal-Ouzbékistan à Houston, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Portugal - Ouzbékistan

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade de Houston

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, est l’une des principales enceintes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pendant la compétition, il sera rebaptisé Houston Stadium. Il accueillera sept rencontres, dont deux à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les rencontres de NFL, le stade est actuellement en cours de conversion vers une surface naturelle, conformément aux exigences de la FIFA.

Doté d’un toit rétractable, le stade offre un confort climatique optimal lors des étés humides de Houston.