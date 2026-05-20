Comment acheter des billets pour le match Pays-Bas - Suède : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le NRG Stadium et plus encore

Les Pays-Bas se rendent au Texas pour un match décisif contre la Suède, qui s’annonce comme l’une des rencontres cruciales du groupe F de la Coupe du monde.

Les Néerlandais, emmenés par une génération de stars brillant au plus haut niveau européen, entendent capitaliser sur leur domination lors des qualifications pour affermir leur statut de puissance mondiale.

De son côté, la Suède, forte d’un secteur offensif revitalisé et d’une défense solide, entend transformer le NRG Stadium en véritable forteresse pour ce choc européen décisif.

GOAL vous indique où les acheter, leurs tarifs et les informations essentielles sur le stade.

Quand se tiendra la rencontre Pays-Bas - Suède lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Pays-Bas – Japon AT&T Stadium, Arlington Billets 20 juin 2026 Pays-Bas – Suède NRG Stadium, Houston Billets 26 juin 2026 Tunisie - Pays-Bas Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier de la Suède pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Guadalupe Billets 20 juin 2026 Pays-Bas - Suède NRG Stadium, Houston Billets 26 juin 2026 Japon - Suède AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour Pays-Bas - Suède ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées.

En raison d’une demande record, la disponibilité des places pour ces premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter des billets directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Suède ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Pays-Bas - Suède à Houston, les places les moins chères sont actuellement très prisées par les supporters qui veulent assister à ce grand choc européen. Alors que deux des principales nations du continent s’affrontent dans une rencontre décisive du groupe F, la demande pour ce match de ce week-end s’annonce forte.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 420 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 420 $ – 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur – côté terrain) : 1 500 $ – 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 2 300 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston, métropole aux fortes communautés internationales, devrait enregistrer une demande locale exceptionnelle pour cette affiche européenne de premier plan. Les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au NRG Stadium ont donc tout intérêt à se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Le face-à-face Pays-Bas - Suède





Quand se déroule le match Pays-Bas - Suède ?

Le match Pays-Bas - Suède se tiendra au NRG Stadium de Houston le 20 juin.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte fonctionnera avec une capacité d’environ 72 000 places. Malgré son empreinte au sol imposante, sa conception architecturale – vitrages très transparents et couloirs ouverts – préserve un sentiment d’intimité et de connexion avec la pelouse, créant une atmosphère électrique pour les sept rencontres qu’il accueillera, dont un huitième de finale très attendu.

Situé à Houston, au Texas, il s’agit du premier stade de la NFL de ce type doté d’un toit rétractable, une conception sophistiquée permettant d’accueillir aussi bien des événements en intérieur qu’en extérieur.

Composé de deux grands panneaux en tissu translucide, ce toit peut s’ouvrir ou se fermer en seulement sept minutes, protégeant les spectateurs des intempéries tout en laissant pénétrer la lumière naturelle sur la pelouse. Le stade est par ailleurs célèbre pour ses écrans géants implantés dans les zones d’en-but, parmi les plus grands du sport professionnel, offrant à chaque supporter une vue dégagée sur l’action.