Une ambiance électrique est attendue à Arlington pour le match d’ouverture du groupe F de la Coupe du monde, qui verra les Pays-Bas affronter le Japon et réunir deux des groupes de supporters les plus colorés de la planète au AT&T Stadium.

Trois fois finalistes de la Coupe du monde, les Pays-Bas viseront cette fois le sommet.

Les Samurai Blue, eux, arrivent avec cinq victoires d’affilée, dont des succès contre le Brésil et l’Angleterre.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match Pays-Bas - Japon de la Coupe du monde au Texas : où les acheter et à quel prix.

Quand se tiendra la rencontre Pays-Bas - Japon ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Dimanche 14 juin Groupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas – Japon (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Samedi 20 juin Pays-Bas – Suède (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billet Jeudi 25 juin Pays-Bas – Tunisie (18 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Japon pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Japon - Pays-Bas (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Samedi 20 juin Japon - Tunisie (22h00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Billets Jeudi 25 juin Japon - Suède (18 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets

Comment se procurer des places pour Pays-Bas - Japon, Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière opportunité officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas réussi à obtenir vos places lors des phases précédentes, consultez les options de revente répertoriées ci-dessous :

La plateforme officielle de revente et d’échange de billets de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets, a été lancée en octobre 2025 et a rouvert ses portes le 2 avril ; elle restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser leurs chances, les supporters doivent donc consulter régulièrement la plateforme, se tenir prêts à valider leur panier dès qu’une place est disponible et enregistrer leurs moyens de paiement à l’avance.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Japon ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, en dehors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 60 $ à 620 $.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente secondaire telles que StubHub.

Affiche Pays-Bas - Japon

Date Rencontre Score Lieu Novembre 2013 Match amical : Japon - Pays-Bas 2-2 Genk (Belgique) Juin 2010 Coupe du monde de la FIFA : Pays-Bas 1–0 Japon 1-0 Durban (Afrique du Sud) Septembre 2009 Match amical : Pays-Bas – Japon 3-0 Enschede (Pays-Bas)

Pronostic Pays-Bas – Japon Coupe du monde

Finalistes de la Coupe du monde en 1974, 1978 et 2010, les Néerlandais espèrent briguer le titre lors de l’édition estivale en Amérique du Nord.

Sur le papier, le groupe de l’équipe de Ronald Koeman figure parmi les plus ardus, mais la confiance des Néerlandais devrait être renforcée par leur invincibilité historique en phase de groupes.

À l’image d’un véritable tapis roulant, les Pays-Bas n’ont cessé de produire des stars talentueuses qui se sont illustrées sur la scène internationale. Des joueurs tels que Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben et Robin van Persie ont fait des merveilles par le passé, et aujourd’hui, des éléments actuels comme Cody Gakpo, Tijjani Reijnders et Memphis Depay entendent renouer avec les exploits d’antan.

Les Pays-Bas abordent le voyage vers l’Amérique du Nord avec un parcours de qualification parfait : six victoires, deux nuls, 27 buts marqués et un seul match perdu depuis l’été 2024, 1-0 en Allemagne en Ligue des nations. Memphis Depay, désormais au Corinthians au Brésil, a mené la charge avec huit réalisations.

Depuis l’été 2024, les Néerlandais n’ont concédé qu’une seule défaite : un revers 1-0 en Allemagne, à Munich, lors de la Ligue des Nations (octobre 2024).

Si le bilan des Bataves face aux Nippons est favorable, avec notamment un succès 1-0 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2010, ils croiseront cet été des Samurai Blue dont la stature n’a cessé de croître au cours des deux dernières décennies.

Le Japon, qui participera à sa huitième Coupe du monde consécutive, continue d’aligner des performances de haut niveau. Hajime Moriyasu, aux commandes depuis 2018, n’a vu son équipe s’incliner que deux fois au cours des deux dernières années.

Les deux performances les plus marquantes des Samouraïs Bleus ont eu lieu au cours des sept derniers mois : une victoire historique 3-2 à domicile contre le Brésil (octobre 2025), suivie d’un succès 1-0 à Wembley face à l’Angleterre (mars 2026), Kaoru Mitoma, l’ailier de Brighton, inscrivant l’unique but de la rencontre. Il s’agissait de la première fois que les Three Lions restaient muets devant leurs supporters depuis juin 2024.

Où se déroule le match Pays-Bas - Japon ?

L’AT&T Stadium, antre à toit rétractable des Dallas Cowboys inauguré en 2009, accueillera donc cette affiche. Outre le football américain, ce site polyvalent a déjà accueilli des concerts, des matchs de basket, des rodéos et des shows de catch WWE.

L'AT&T Stadium figurera parmi les 11 stades américains hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec ses 94 000 sièges, il sera le plus grand de l'épreuve. Outre la rencontre Pays-Bas - Japon, il accueillera quatre autres matchs de phase de groupes et quatre rencontres à élimination directe, dont une demi-finale.