Comment acheter des billets pour le match Paraguay - Australie : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Levi's Stadium et plus encore

Le Paraguay et l'Australie s'affrontent lors de la Coupe du monde 2026 alors que le groupe D entre dans sa phase décisive.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets : où les acheter, leurs tarifs et ce qu’il faut savoir sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Paraguay - Australie de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2025 États-Unis – Australie Lumen Field, Seattle Billets 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

Les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont désormais closes. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

La Phase de vente de dernière minute est en cours : elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Paraguay - Australie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Paraguay-Australie, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande du marché. La Californie, destination mondiale de premier plan et vivier majeur pour l’équipe hôte, devrait générer une demande locale particulièrement forte.

Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive au Levi’s Stadium, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face Paraguay – Australie s’annonce captivant.

PAR Derniers matches AUS 0 1 Nul 1 Australie 1 - 0 Paraguay

Australie 1 - 1 Paraguay 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Le Levi’s Stadium est reconnu comme l’un des stades les plus écoresponsables au monde, grâce à son toit végétalisé et à ses panneaux solaires qui assurent l’autosuffisance énergétique les jours de match.

Il peut être agrandi pour accueillir environ 71 000 spectateurs lors des grands matchs internationaux de football et accueillera six rencontres de la Coupe du monde 2026, dont un 16e de finale le 1er juillet.

Un toit végétalisé de 2 500 m² couronne la tour des loges, régule la température du bâtiment et offre un cadre esthétique unique pour les images aériennes.

Siège de l’équipe de la Silicon Valley, l’enceinte est également dotée d’une connexion Wi-Fi ultra-rapide, capable de soutenir le streaming vidéo et les partages de contenu de dizaines de milliers de supporters en même temps.