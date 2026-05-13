Le Paraguay et l'Australie s'affrontent lors de la Coupe du monde 2026 alors que le groupe D entre dans sa phase décisive.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Paraguay - Australie dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 26 juin 2026 Paraguay vs Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver Billets 19 juin 2025 États-Unis – Australie Lumen Field, Seattle Billets 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment se procurer des places pour le match Paraguay - Australie ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont désormais closes. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour cette rencontre est désormais très limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Paraguay - Australie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Paraguay - Australie, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. La Californie, destination mondiale de premier plan et base majeure de l’équipe hôte, devrait générer une demande locale particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés au Levi’s Stadium, se procurer rapidement les billets disponibles de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face Paraguay – Australie s’annonce captivant.

PAR Derniers matches AUS 0 1 Nul 1 Australie 1 - 0 Paraguay

Australie 1 - 1 Paraguay 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Tout ce qu'il faut savoir sur le Levi's Stadium

Le Levi’s Stadium est reconnu comme l’un des stades les plus respectueux de l’environnement au monde, grâce à son toit végétalisé et à ses panneaux solaires qui assurent l’autosuffisance énergétique les jours de match.

Modulable, l’enceinte peut être agrandie pour accueillir environ 71 000 spectateurs lors des grands matchs internationaux de football. Elle accueillera au total six rencontres de la Coupe du monde 2026, dont un match des seizièmes de finale programmé le 1ᵉʳ juillet.

Un toit végétalisé de 2 500 m² couronne la tour des loges, régule la température du bâtiment et offre un cadre esthétique unique pour les images aériennes. 🌿

Siège de l’équipe de la Silicon Valley, l’enceinte est équipée d’une connexion Wi-Fi ultra-rapide, capable de soutenir les dizaines de milliers de supporters qui streament et partagent du contenu en même temps.