Comment acheter des billets pour le match Panama - Croatie : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et plus encore

La Croatie se rendra à Toronto pour affronter le Panama lors de la deuxième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Pour les fans impatients d’assister à cette rencontre prometteuse, obtenir des billets n’est qu’une partie du plaisir. Outre l’achat de places, les supporters peuvent aussi profiter de cette rencontre pour s’initier aux paris sportifs. Les débutants peuvent notamment profiter du bonus d’inscription proposé par World Sports Betting, un point de départ idéal pour vivre la Coupe du monde avec encore plus d’intensité.

Quand se déroule le match Panama - Croatie ?

Calendrier de la Coupe du monde du Panama

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Panama – Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Panama – Angleterre MetLife Stadium, New Jersey Billets

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Angleterre vs Croatie AT&T Stadium, Arlington Billets 23 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour le match Panama - Croatie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première phase est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , mais il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour Panama-Croatie ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ – 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le BMO Field de Toronto, rebaptisé « Toronto Stadium » durant la compétition pour respecter les règles de sponsoring de la FIFA, a été profondément transformé en vue de la Coupe du monde 2026.

Sa capacité est passée d’environ 30 000 à 45 736 places grâce à l’ajout de 17 756 sièges temporaires, une extension nécessaire pour dépasser le seuil minimal de 40 000 sièges exigé par la FIFA pour accueillir des rencontres.

Quatre nouveaux écrans géants totalisant plus de cinq millions de pixels LED ont été ajoutés, et les infrastructures Wi-Fi et de production vidéo ont été modernisées.

Le stade accueillera six rencontres, dont le match d’ouverture du Canada face à la Bosnie-Herzégovine.

Que attendre du match Panama - Croatie ?



