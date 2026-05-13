Comment acheter des billets pour le match Nouvelle-Zélande - Égypte : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un mois inoubliable de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lors de la phase de groupes, la Nouvelle-Zélande affrontera l’Égypte au BC Place de Vancouver.

Cette rencontre devrait susciter un vif intérêt chez les supporters d’Océanie, d’Afrique et du Moyen-Orient, l’Égypte restant l’une des sélections les plus suivies du continent.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la rencontre Nouvelle-Zélande - Égypte : prix, options d’hospitalité, détails sur le stade et, bien sûr, les meilleures adresses en ligne pour dénicher les places les moins chères avant la rupture de stock.

Quand a lieu le match Nouvelle-Zélande - Égypte ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 21 juin 2026 – 19h00 Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande Los Angeles Stadium, Los Angeles Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de l'Égypte pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Stade de Seattle, Seattle Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande – Égypte BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Égypte vs Iran Seattle Stadium, Seattle Billets

Comment obtenir des billets pour le match Nouvelle-Zélande - Égypte ?

Les supporters disposent de plusieurs options pour obtenir leurs places pour la rencontre Nouvelle-Zélande - Égypte de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, via un tirage au sort puis, pour la phase finale, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente des billets par phases successives, via un tirage au sort puis, pour la phase finale, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de revente de la FIFA.

les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de revente de la FIFA. Plateformes de revente : des sites comme StubHub demeurent une option alternative pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde.

des sites comme StubHub demeurent une option alternative pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde. Formules d’hospitalité : les expériences premium incluent des places VIP, des salons de luxe, une restauration exclusive et un accès privilégié le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et délivrés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Les supporters qui souhaitent obtenir les places les moins chères pour le match Nouvelle-Zélande - Égypte sont invités à rester vigilants et à vérifier la disponibilité dès que possible, car les tarifs sur les plateformes de revente peuvent flamber à mesure que la date du coup d’envoi approche.

Combien coûtent les billets pour le match Nouvelle-Zélande - Égypte ?

La FIFA a adopté une politique de tarification dynamique pour le Mondial 2026 : le prix des places varie selon la catégorie, la zone du stade et la demande du marché.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’une des options les plus économiques pour les supporters souhaitant vivre la Coupe du monde en direct, des places d’entrée de gamme étant proposées dans toutes les villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les places les moins chères pour la rencontre Nouvelle-Zélande - Égypte sont actuellement estimées entre 70 et 140 dollars environ, selon la catégorie de siège et l’évolution du marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Les supporters souhaitant obtenir le meilleur rapport qualité-prix doivent se dépêcher d’acheter leurs places avant que le stock ne se raréfie et que les tarifs de revente n’augmentent à l’approche de la compétition.

Tout ce que vous devez savoir sur le BC Place

Le match Nouvelle-Zélande - Égypte se tiendra au BC Place de Vancouver, l’un des principaux sites sportifs et de divertissement du Canada.

Situé en plein centre-ville, cet équipement moderne doté d’un toit rétractable est réputé pour son ambiance électrique lors des grands événements sportifs.

Le stade accueille régulièrement des matchs internationaux, des concerts et d’autres grands événements sportifs, et figurera parmi les sites phares canadiens de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le stade devrait accueillir plus de 50 000 spectateurs lors des rencontres de la Coupe du monde.

L’ambiance s’annonce électrique, notamment grâce aux supporters égyptiens, réputés pour leur passion et leur énergie débordante lors des tournois internationaux.