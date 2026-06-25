Comment acheter des billets pour le match Nouvelle-Zélande - Belgique : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

Donnée battue, la Nouvelle-Zélande défiera la Belgique lors d’un match potentiellement décisif de la 3ᵉ journée du groupe G de la Coupe du monde 2026. La rencontre se tiendra à Vancouver (Canada) le 26 juin. Le coup d’envoi sera donné à 23h00, heure de l’Est.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Nouvelle-Zélande - Belgique : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu la rencontre Nouvelle-Zélande - Belgique lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. G BC Place Vancouver

Calendrier des matchs de la Nouvelle-Zélande dans le groupe G de la Coupe du monde 2026

Date Match Stade Résultat final / Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Californie 2-2 Dimanche 21 juin Nouvelle-Zélande - Égypte BC Place, Vancouver 3-1 Vendredi 26 juin Nouvelle-Zélande - Belgique BC Place, Vancouver Billets

Calendrier des matchs de la Belgique en phase de groupes de la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 15 juin 2026 Belgique - Égypte Lumen Field, Seattle 1-1 21 juin 2025 Belgique - Iran SoFi Stadium, Californie 0-0 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande - Belgique BC Place, Vancouver Billets

Comment se procurer des places pour Nouvelle-Zélande - Belgique ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont toutefois souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Nouvelle-Zélande - Belgique ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Nouvelle-Zélande – Belgique à Vancouver, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ – 1 300 $

Catégorie 1 (bas de tribune / ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Vancouver étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive, la meilleure stratégie consiste à se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Classement du groupe G

Historique des confrontations directes

Compositions des équipes

Où se déroulera la rencontre Nouvelle-Zélande - Belgique ?

La rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique se tiendra au BC Place de Vancouver, au Canada.

Situé en plein centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, cet équipement est célèbre pour son écran vidéo 4K suspendu au-dessus de la pelouse – le deuxième plus grand d’Amérique du Nord – offrant à chaque supporter une vision parfaitement nette des images en direct comme des rediffusions.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 54 000 places.