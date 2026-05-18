Comment acheter des billets pour le match Nouvelle-Zélande - Belgique : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et plus encore

Outsider de la Coupe du monde 2026, la Nouvelle-Zélande défiera la Belgique lors de la troisième journée du groupe G, le 26 juin à Vancouver (Canada). Le coup d’envoi sera donné à 23h00, heure de l’Est.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Nouvelle-Zélande - Belgique : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu la rencontre Nouvelle-Zélande - Belgique lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs de groupe de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Californie Billets Dimanche 21 juin Nouvelle-Zélande – Égypte BC Place, Vancouver Billet Vendredi 26 juin Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets

Calendrier des matchs de groupe de la Belgique pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle Billets 21 juin 2025 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Californie Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Nouvelle-Zélande – Belgique ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Nouvelle-Zélande - Belgique ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre Nouvelle-Zélande – Belgique à Vancouver, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Vancouver, destination internationale de premier plan et base principale de l’équipe hôte, devrait enregistrer une demande locale très élevée. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre de haut niveau, se procurer rapidement les places encore disponibles en catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée.

Où se déroule le match Nouvelle-Zélande - Belgique ?

Le match Nouvelle-Zélande - Belgique se déroulera au BC Place de Vancouver, au Canada.

Situé en plein centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, cet équipement est célèbre pour son écran vidéo 4K suspendu au-dessus de la pelouse – le deuxième plus grand d’Amérique du Nord – offrant à chaque supporter une vue dégagée sur les images en direct et les diffusions.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 54 000 places.