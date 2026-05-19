Comment acheter des billets pour le match Norvège - Sénégal : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le MetLife Stadium et plus encore

La Norvègeaffronterale Sénégal lors de la deuxième journée du groupe I des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le match se tiendra dans le New Jersey le 22 juin, avec un coup d’envoi à 20 h 00 (heure de la côte Est).

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Norvège - Sénégal : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Norvège - Sénégal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier des matchs de la Norvège dans le groupe de la Coupe du monde 2026

La Norvège fait enfin son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence. Les superstars Erling Haaland et Martin Ødegaard, qui se sont récemment affrontés en Premier League, unissent désormais leurs forces sur le continent américain.

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin Irak - Norvège Gillette Stadium, Massachusetts Billets 22 juin Norvège vs Sénégal MetLife Stadium, East Rutherford Billets 26 juin Norvège vs France Gillette Stadium, Massachusetts Billets

Calendrier des matchs de groupe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal s’est qualifié pour les huitièmes de finale lors de deux de ses trois dernières participations à la Coupe du monde.

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin France vs Sénégal MetLife Stadium, East Rutherford Billets 22 juin Norvège vs Sénégal Stade MetLife, East Rutherford Billets 26 juin Sénégal vs Irak BMO Field, Toronto Billets

Comment se procurer des places pour Norvège - Sénégal ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors s’écarter du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Norvège - Sénégal ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Norvège-Sénégal dans le New Jersey, les places d’entrée de gamme sont actuellement les plus accessibles pour les fans au budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Étant donné que le New Jersey est une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, se procurer rapidement les billets disponibles de la catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Norvège - Sénégal : le face-à-face.

NOR Dernier match SEN 0 0 Nul 1 Sénégal 2 - 1 Norvège 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Où se déroule le match Norvège - Sénégal ?

Le match Norvège vs Sénégal se déroulera au MetLife Stadium.

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à environ 8 km à l’ouest de New York, ce stade polyvalent a ouvert ses portes en 2010 pour remplacer le Giants Stadium.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il accueille habituellement les franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

Le MetLife Stadium est rodé aux rencontres de football : il a déjà accueilli des matchs de la Gold Cup de la CONCACAF en 2011 et 2015, ainsi que la Copa América en 2024.

Pour se préparer à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il a déjà organisé, plus tôt cette année, la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui a vu Chelsea affronter le Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.