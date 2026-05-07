Comment acheter des billets pour le match Norvège - France : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Gillette Stadium et plus encore

Le Groupe I de la Coupe du monde s’achèvera le 26 juin à Foxborough (Massachusetts). La rencontre Norvège-France devrait alors désigner le vainqueur de la poule et le qualifié direct pour les huitièmes de finale. Un affrontement décisif à ne pas manquer ; les billets sont déjà en vente.

Outre son enjeu crucial au sein du Groupe I, cette rencontre prometteuse mettra aux prises deux des attaquants les plus redoutables de la planète, le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour le match de Coupe du monde Norvège-France au Gillette Stadium, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde Norvège - France ?

Date Programme (coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 26 juin Groupe I : Norvège - France (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Norvège - Irak (coup d’envoi à 18h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Lundi 22 juin Norvège - Sénégal (20h HE) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 26 juin Norvège - France (15 h HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billet

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la France pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin France - Irak (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billet Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Norvège - France de la Coupe du monde

Les billets officiels peuvent être achetés sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, consultez les options de revente répertoriées ci-dessous :

La plateforme officielle de revente et d’échange de billets de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets, a été lancée en octobre 2025 et a rouvert ses portes le 2 avril. Elle restera active jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser leurs chances, les supporters doivent donc consulter régulièrement la plateforme, se tenir prêts à valider leur panier dès qu’une opportunité se présente et enregistrer leurs moyens de paiement à l’avance.

Combien coûtent les billets pour Norvège - France ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 60 $ à 620 $.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente agréées telles que StubHub.

Bilan des confrontations directes entre la Norvège et la France

Date Calendrier Résultat Lieu Mai 2014 Match amical : France - Norvège 4-0 Paris (France) Août 2010 Match amical : Norvège - France 2-1 Oslo (Norvège) Février 1998 Match amical : France - Norvège 3-3 Marseille (France) Juillet 1995 Match amical : Norvège - France 0-0 Oslo (Norvège) Septembre 1989 Qualifications pour la Coupe du monde : Norvège - France 1-1 Oslo (Norvège) Septembre 1988 Qualifications pour la Coupe du monde : France - Norvège 1-0 Paris (France) Octobre 1987 Qualification pour le Championnat d’Europe : France – Norvège 1-1 Paris (France) Juin 1987 Qualifications pour le Championnat d’Europe : Norvège - France 2-0 Oslo (Norvège) Septembre 1971 Qualifications pour le Championnat d’Europe : Norvège - France 1-3 Oslo (Norvège) Novembre 1970 Qualifications pour le Championnat d’Europe : France - Norvège 3-1 Lyon (France) Septembre 1969 Qualifications pour la Coupe du monde : Norvège - France 1-3 Oslo (Norvège) Novembre 1968 Qualifications pour la Coupe du monde : France - Norvège 0-1 Strasbourg (France) Septembre 1965 Qualifications pour la Coupe du monde : Norvège - France 0-1 Oslo (Norvège) Novembre 1964 Qualifications pour la Coupe du monde : France - Norvège 1-0 Paris (France) Octobre 1923 Match amical : France 0-2 Norvège 0-2 Paris (France) Juin 1922 Match amical : Norvège - France 7-0 Oslo (Norvège)

Pronostic Norvège - France pour la Coupe du monde

Les nombreux supporters d’Erling Haaland sont en extase : ils auront enfin l’occasion de voir la sensation scandinave à l’œuvre lors de la Coupe du monde cet été.

La Norvège n’ayant pas participé à une grande compétition depuis plus de vingt-cinq ans, beaucoup estimaient qu’ils ne verraient jamais Haaland et ses coéquipiers briller sur la plus grande scène sportive de la planète. Mais, grâce à une campagne de qualification brillante, de nombreux supporters norvégiens préparent déjà leur voyage estival en Amérique du Nord.

Lors de leur dernière participation, en 1998, les Scandinaves avaient créé l’exploit : deux nuls initiaux contre le Maroc et l’Écosse, puis une victoire 2-1 face au Brésil après avoir été menés, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Cette fois, les Scandinaves ne comptent pas traîner en route et espèrent avoir déjà engrangé assez de points avant de défier les Bleus à Foxborough. Champions du monde en 2018 et finalistes en 2022, les Français visent une troisième phase finale consécutive, un exploit jusqu’ici réalisé seulement par l’Allemagne et le Brésil.

Les Bleus ont pu s’appuyer sur un vivier de talents exceptionnels au fil des ans : Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté et Antoine Griezmann ont tour à tour tiré leur épingle du jeu lors des sacres de 1998 et 2018. Aujourd’hui, les Bleus s’appuient sur de nouvelles stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise pour briller sur la scène internationale.

Si les confrontations entre les deux nations ont souvent été équilibrées, les Bleus l’avaient emporté 4-0 lors de leur dernière rencontre amicale au Stade de France en 2014, grâce à des buts de Paul Pogba, Olivier Giroud (doublé) et Loïc Rémy.

Où se déroule le match Norvège - France ?

Le Gillette Stadium est une enceinte polyvalente située à Foxborough, dans le Massachusetts, à environ 32 km au sud-ouest du centre-ville de Boston. Inauguré en 2002, il accueille les matchs des New England Patriots (NFL) et des New England Revolution (MLS).

En dehors du football, de nombreuses stars mondiales de la musique s’y sont produites. En 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd et Coldplay y ont donné des concerts, et plus tard dans l’année, Usher, Bruno Mars et Ed Sheeran, entre autres, s’y produiront également.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade pourra accueillir 65 000 spectateurs, dont 5 876 sièges club et 82 loges de luxe. Il accueillera au total sept rencontres de la compétition : cinq matchs de groupe et deux rencontres à élimination directe, dont le match Norvège-France.