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Comment acheter des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio Azteca et plus encore

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R. Jimenez
L. Foster

Tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026

Le 11 juin, les fans de football du monde entier auront les yeux rivés sur l’Estadio Azteca de Mexico, où le Mexique affrontera l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Alors que des millions de téléspectateurs se connecteront pour suivre la performance du Mexique, coorganisateur de l’épreuve, plus de 70 000 supporters devraient remplir l’emblématique Azteca, et vous pourriez en faire partie. Ce temple du football, qui a déjà accueilli deux finales de Coupe du monde, promet une ambiance à la hauteur de l’événement.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match Mexique - Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Mexique pour la Coupe du monde 2026

Le Mexique avait connu un départ laborieux au Qatar en 2022, restant muet lors de ses deux premières sorties en phase de groupes. Il espère cette fois-ci lancer sa compétition en fanfare en tant que coorganisateur.

Date

Calendrier

Lieu

Billets

Jeudi 11 juin

Mexique vs Afrique du Sud

Stade Azteca (Mexique)

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Jeudi 18 juin

Mexique vs Corée du Sud

Stade Akron (Zapopan)

Billets

Mercredi 24 juin

République tchèque - Mexique

Stade Azteca (Mexique)

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Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Après trois éliminations consécutives au premier tour de la Coupe du monde (1998, 2002, 2010), l’Afrique du Sud mise sur un quatrième essai concluant cet été. Voici le programme du groupe A qui l’attend :

Date

Match

Lieu

Billets

Jeudi 11 juin

Mexique vs Afrique du Sud

Stade Azteca (Mexique)

Billets

Jeudi 18 juin

République tchèque - Afrique du Sud

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Billets

Mercredi 24 juin

Afrique du Sud - Corée du Sud

Estadio BBVA (Guadalupe)

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Comment acheter des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. La demande record a rendu la disponibilité des billets très limitée lors des premières phases de vente.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très courues ; les tarifs peuvent toutefois s’éloigner du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie

Phase de groupes

Huitièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ – 400 $

600 – 1 200 €

1 500 $ – 6 730 $

Catégorie 2

150 € – 280 €

400 € – 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € - 2 790 €

Catégorie 4

60 € – 120 €

150 € – 350 €

400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Azteca

L’Estadio Azteca, rebaptisé Estadio Banorte pour des raisons de sponsoring, est une enceinte de football implantée à Coyoacán, à Mexico.

Inauguré en 1966, il est l’antre du Club América (Liga MX) et de l’équipe nationale du Mexique. Avec ses 87 523 places, il est le plus grand stade d’Amérique latine et le huitième plus grand stade de football au monde.

Il a accueilli les finales de la Coupe du monde 1970 et 1986, et même s’il ne verra pas la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il entrera cet été dans l’histoire en devenant le seul stade à avoir organisé des matchs dans trois Coupes du monde différentes.

Que attendre du match Mexique - Afrique du Sud ?

MEX

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RSA

0

1

Nul

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2

Buts marqués

3
Match à plus de 2,5 buts
1/2
Les deux équipes ont marqué
2/2

MEX
-Forme

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7/1
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1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

RSA
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/8
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5