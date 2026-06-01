Le 11 juin, les fans de football du monde entier auront les yeux rivés sur l’Estadio Azteca de Mexico, où le Mexique affrontera l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Alors que des millions de téléspectateurs se connecteront pour suivre la performance du Mexique, coorganisateur de l’épreuve, plus de 70 000 supporters devraient remplir l’emblématique Azteca, et vous pourriez en faire partie. Ce temple du football, qui a déjà accueilli deux finales de Coupe du monde, promet une ambiance à la hauteur de l’événement.

GOAL vous explique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match Mexique - Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Calendrier du Mexique pour la Coupe du monde 2026

Le Mexique avait connu un départ laborieux au Qatar en 2022, restant muet lors de ses deux premières sorties en phase de groupes. Il espère cette fois-ci lancer sa compétition en fanfare en tant que coorganisateur :

Date Match Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud Stade Akron (Zapopan) Billets Mercredi 24 juin République tchèque - Mexique Stade Azteca (Mexique) Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Après avoir systématiquement buté au stade des phases de groupes en 1998, 2002 et 2010, l’Afrique du Sud espère que la quatrième tentative sera la bonne cet été. Voici le programme du groupe A qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin République tchèque - Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Mercredi 24 juin Afrique du Sud - Corée du Sud Estadio BBVA (Guadalupe) Billets

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premiers tours est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Azteca

L’Estadio Azteca (officiellement dénommé Estadio Banorte pour des raisons de sponsoring) est une enceinte de football implantée à Coyoacán, à Mexico.

Inauguré en 1966, il est le fief du Club América (Liga MX) et de l’équipe nationale du Mexique. Avec ses 87 523 places, il est le plus grand stade d’Amérique latine et le huitième plus grand stade de football au monde.

L’Azteca a accueilli les finales de la Coupe du monde 1970 et 1986, et bien qu’il ne soit pas retenu pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il entrera cet été dans l’histoire en devenant le seul stade à avoir organisé des matchs dans trois Coupes du monde différentes.

Que attendre du match Mexique - Afrique du Sud ?