Le match Maroc-Haïti se tiendra au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta le 24 juin, dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Maroc aborde la compétition avec de grandes ambitions après ses performances historiques en compétitions internationales, tandis qu’Haïti confirme son statut d’équipe émergente de la CONCACAF.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places pour le match Maroc vs Haïti : prix des billets, formules hospitalité, détails sur le stade et, surtout, les meilleures adresses pour dénicher les tickets les moins chers avant la rupture de stock.

Quand le match Maroc - Haïti aura-t-il lieu ?

Date et heure Programme Lieu Billets 24 juin 2026 – 20h00 Maroc vs Haïti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Maroc Date Match Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Gillette Stadium (Foxborough, MA) Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Stade Mercedes-Benz (Atlanta, Géorgie) Billets

Calendrier des matchs d’Haïti pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Haïti vs Écosse Gillette Stadium (Foxborough, MA) Billets 19 juin 2026 Brésil - Haïti Lincoln Financial Field (Philadelphie, Pennsylvanie) Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Géorgie) Billets

Comment obtenir vos billets pour le match Maroc vs Haïti ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Maroc - Haïti lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Vente officielle de billets de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets en plusieurs phases, incluant un tirage au sort et le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets en plusieurs phases, incluant un tirage au sort et le principe du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres supporters via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres supporters via la plateforme officielle de la FIFA. Plateformes de revente de billets : StubHub demeure l’un des canaux les plus rapides et les plus simples pour garantir des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde.

StubHub demeure l’un des canaux les plus rapides et les plus simples pour garantir des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde. Formules d’hospitalité : ces expériences premium incluent des places VIP, l’accès à des salons privés, un service de restauration et une entrée prioritaire au stade.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront délivrés sous forme numérique via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Pour obtenir les places les moins chères du match Maroc - Haïti, il est conseillé d’acheter dès que possible afin d’éviter la hausse des tarifs à l’approche du coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour le match Maroc - Haïti ?

La tarification dynamique de la FIFA fait varier les prix selon la demande, la zone du stade et la disponibilité restante.

Les rencontres de la phase de groupes figurent parmi les plus accessibles pour vivre la Coupe du monde sur place, surtout pour les supporters qui se procurent leurs places dès les premières phases de vente.

Actuellement, les places les moins chères pour Maroc - Haïti sont proposées entre 75 et 150 dollars, en fonction de la catégorie de siège et de l’évolution du marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Le match Maroc – Haïti se tiendra dans cette enceinte ultra-moderne, l’une des plus impressionnantes du monde du football.

Siège de la franchise NFL des Atlanta Falcons et du club de MLS Atlanta United, il s’est illustré grâce à son toit rétractable futuriste, son écran central géant et l’ambiance électrique qui y règne les jours de match.

Pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026, il accueillera plus de 70 000 spectateurs et abritera plusieurs rencontres majeures du tournoi.

Atlanta s’annonce comme l’une des villes hôtes les plus animées de la Coupe du monde, accueillant des supporters venus des quatre coins du globe pour vivre le football dans l’un des plus grands stades américains.