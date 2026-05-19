Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Jordanie affrontera l'Algérie au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, le 22 juin.

Les fans algériens, toujours fervents, et la progression de la Jordanie sur la scène internationale promettent un match captivant, d’autant plus que chaque point comptera dans le nouveau format à 48 équipes.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Jordanie-Algérie : prix, options hospitalité, détails sur le stade et points de réservation, avant que les places ne disparaissent.

Quand le match Jordanie - Algérie aura-t-il lieu ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 22 juin 2026 – 18h00 Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier de la Jordanie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 17 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis Billets 23 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis Billets 28 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Arlington (Dallas), États-Unis Billets

Calendrier de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City (Missouri, États-Unis) Billets 22 juin 2026 Algérie – Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara (San Francisco), États-Unis Billet 27 juin 2026 Algérie vs Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City (Missouri, États-Unis) Billets

Comment obtenir des billets pour le match Jordanie - Algérie ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Jordanie - Algérie de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA continue de proposer des billets sélectionnés par phases successives, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA continue de proposer des billets sélectionnés par phases successives, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Sur la plateforme de revente officielle de la FIFA, les supporters peuvent acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres détenteurs via la bourse des billets de la FIFA.

officielle les supporters peuvent acheter des billets vérifiés directement auprès d’autres détenteurs via la bourse des billets de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub offrent une option de dernière minute pour se procurer des places des matchs déjà complets.

des plateformes comme StubHub offrent une option de dernière minute pour se procurer des places des matchs déjà complets. Offres d’hospitalité : les packages premium garantissent des places assises, un accès aux salons VIP, des formules restauration et des prestations exclusives le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés, gérés via le système de billetterie mobile de la FIFA pour faciliter les transferts et garantir un accès sécurisé aux stades.

Combien coûtent les billets pour le match Jordanie - Algérie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège, la demande et l’attrait du match. Les rencontres de phase de groupes impliquant de grandes nations du ballon rond, dont les supporters se déplacent en masse, suscitent déjà une forte demande sur les plateformes de revente.

Pour le match Jordanie-Algérie, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, sont actuellement estimées entre 140 et 250 dollars. En revanche, les sièges premium en tribune inférieure et les formules hospitalité risquent de voir leur tarif s’envoler à mesure que la date du coup d’envoi approchera.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Pour dénicher les places les moins chères, il est conseillé de surveiller régulièrement les plateformes de revente, les tarifs variant chaque jour selon l’offre et la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur le Levi’s Stadium

Le match Jordanie - Algérie se tiendra au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, site majeur du sport américain et l’un des stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des 49ers de San Francisco (NFL), il est réputé pour son architecture moderne, ses installations de premier plan et son ambiance électrique lors des grands événements sportifs.

Ce site a déjà accueilli des rencontres internationales de football, des matchs de playoffs de la NFL, des concerts et d’autres grands événements, ce qui en fait l’un des joyaux du tournoi.

Pour la Coupe du monde, le Levi’s Stadium devrait accueillir plus de 68 000 supporters, offrant ainsi un événement exceptionnel aux fans venus de Jordanie, d’Algérie et de toute la communauté footballistique mondiale.