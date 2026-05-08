Comment acheter des billets pour le match Japon - Suède : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'AT&T Stadium et plus encore

L'équipe nationale japonaise se rend au cœur du Texas pour un match décisif contre la Suède, qui s'annonce comme l'affiche majeure du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Les Blue Samurai, portés par une génération de stars brillant au plus haut niveau européen, entendent mettre leur précision technique et leur transition fulgurante à profit. En face, la Suède aligne un effectif dont l’attaque revitalisée et la solidité défensive font la force. Les Blågult entendent transformer l’AT&T Stadium en véritable forteresse pour ce rendez-vous crucial.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Japon – Suède : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Japon - Suède lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Pays-Bas – Japon AT&T Stadium, Arlington Billets 21 juin 2026 Tunisie vs Japon Estadio BBVA, Guadalupe Billets 26 juin 2026 Japon - Suède AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de la Suède pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Guadalupe Billets 20 juin 2025 Pays-Bas - Suède NRG Stadium, Houston Billets 26 juin 2026 Japon - Suède AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour le match Japon vs Suède ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Japon - Suède ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour le match Japon-Suède à Arlington, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Alors que ces deux prétendants du Groupe F s’affrontent dans ce qui pourrait être une bataille tactique décisive, la demande devrait être forte pour cette rencontre de milieu de tournoi.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient autour de 250 à 350 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 330 $ – 450 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 500 $ – 750 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 800 $ – 1 450 $

Hospitalité/VIP : à partir de 1 740 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. La région de Dallas, plaque tournante de la compétition et abritant l’un des stades les plus avancés technologiquement au monde, devrait enregistrer une forte affluence. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à l’AT&T Stadium, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Japon – Suède.

JAP Dernier match SWE 0 1 Nul 0 Japon 1 - 1 Suède 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Où se déroulera le match Japon-Suède ?

La rencontre Japon - Suède se tiendra à l’AT&T Stadium, rebaptisé Dallas Stadium pour la durée de la compétition, au Texas.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 90 000 places.

Situé à Arlington, au Texas, cet imposant stade à toit rétractable est réputé pour son écran vidéo haute définition de 49 mètres de large, l’un des plus grands au monde, offrant à chaque spectateur une vue dégagée sur l’action.