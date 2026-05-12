Comment acheter des billets pour le match Iran - Nouvelle-Zélande : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’apprête à offrir un nouvel été inoubliable de football à l’Amérique du Nord, et l’un des affrontements les plus attendus de la phase de groupes opposera l’Iran à la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Les deux sélections aborderont la rencontre avec l’ambition de bien lancer leur campagne : l’Iran visera à confirmer ses récentes performances en phase finale, tandis que la Nouvelle-Zélande cherchera à s’imposer sur la plus grande scène du football mondial.

GOAL vous explique comment acheter vos billets pour ce match Iran – Nouvelle-Zélande et vous indique les meilleures façons de réserver vos places avant qu’elles ne disparaissent.

Quand se déroule le match Iran - Nouvelle-Zélande ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 – 19h00 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Inglewood Billets 21 juin 2026 Belgique vs Iran SoFi Stadium, Inglewood Billets 26 juin 2026 Égypte - Iran Lumen Field, Seattle Billets

Calendrier de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium, Inglewood Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets

Comment obtenir des billets pour le match Iran - Nouvelle-Zélande ?

Les supporters souhaitant assister à la rencontre Iran-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disposent encore de plusieurs moyens fiables pour se procurer des billets avant le jour du match.

Les options de billetterie actuellement disponibles sont les suivantes :

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA continue de proposer des billets issus de son stock résiduel durant les dernières phases de vente, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA continue de proposer des billets issus de son stock résiduel durant les dernières phases de vente, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Sur sa plateforme de revente officielle , la FIFA permet aux supporters d’acheter des billets vérifiés directement auprès de fans qui ne peuvent plus se rendre à la rencontre.

officielle permet aux supporters d’acheter des billets vérifiés directement auprès de fans qui ne peuvent plus se rendre à la rencontre. Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub demeurent une option pour se procurer des places pour les rencontres très demandées de la Coupe du monde.

des plateformes telles que StubHub demeurent une option pour se procurer des places pour les rencontres très demandées de la Coupe du monde. Offres d’hospitalité : les packages premium incluent des places VIP, un accès prioritaire, des salons exclusifs et une expérience match haut de gamme.

Enfin, tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront entièrement numériques, gérés via la plateforme mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Quel est le prix des billets pour Iran - Nouvelle-Zélande ?

La FIFA a adopté une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : les prix varient selon la catégorie de siège, la demande et la phase de la compétition.

En phase de groupes, les places les moins chères sont actuellement proposées à partir d’environ 60 $, tandis que les sections premium et les formules hospitalité affichent des tarifs nettement plus élevés.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le match Iran – Nouvelle-Zélande se tiendra au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, l’une des infrastructures sportives les plus avancées et les plus modernes au monde.

L’enceinte, qui accueille les franchises NFL des Rams et des Chargers de Los Angeles, s’est rapidement imposée comme une destination majeure pour les grands événements sportifs et les concerts en Amérique du Nord.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, le SoFi Stadium devrait accueillir plus de 70 000 supporters, garantissant une ambiance électrique pour l’un des affiches majeures de la phase de groupes.